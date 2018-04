Mit „Die zehn Gebote“ lockte das Kino Savoy an der Graf-Adolf-Straße vor 60 Jahren sein Publikum. Auch heute noch wird hier Filmkunst gespielt.

Düsseldorf. „Hier entsteht das Bikino von Düsseldorf.“ So kündigte im Frühjahr 1958 ein Baustellenschild das neue Lichtspielhaus an. Was später als Kinocenter in Verruf geriet, schien damals die Zukunft der Branche zu sein. Jedenfalls wurde dem Passanten das neuartige Konzept gleich erläutert: „Ein großes repräsentatives Filmtheater und ein kleines intimes Haus für den anspruchsvollen Filmfreund“.

Sechs bewegte Jahrzehnte später ist das Savoy-Theater quasi da angekommen, wo es damals seine Geschichte begann: zwei Theater in einem Haus und im kleineren „atelier“ läuft Filmkunst. Das Savoy ist der letzte Zeuge einer Zeit, als die Graf-Adolf-Straße noch die erste Adresse der westdeutschen Filmwirtschaft war und sich Kinos wie das Residenz, Rex, Berolina, Europa und Lichtburg entlang der damaligen Prachtmeile aufreihten. Zum 60. Bestehen gibt es etwas zu feiern und mit dem Film „Lady Bird“ präsentiert das atelier heute Abend eine Premiere, die den Erwartungen des „anspruchsvollen Filmfreundes“ auch heute noch gerecht wird.

Mit dem Film „Die zehn Gebote“ startete das Savoy 1958.

Der Andrang war groß, als der Kinounternehmer Willi Goldermann sein neues Theater eröffnete. Satte fünf Mark mussten die Zuschauer für den Platz auf dem 2. Rang bezahlen, gemessen am Durchschnittslohn entspricht das heute fast 50 Euro! Dafür hatte das Savoy aber auch etwas zu bieten, die Leinwand war mit über 130 Quadratmetern auch die geeignete „Bühne“ für das Prunkstück des Hauses. Der 70 mm-Projektor wird bis heute von keiner digitalen Projektion erreicht.

Deshalb arbeiten Hollywood-Regisseure wie Quentin Tarantino für „The Hateful Eight“ und P. T. Anderson wieder mit der aufwändigen Technik. Auch die Tontechnik war spitze, der 6-Kanal-Magnetton wurde über fünf Lautsprecher-Systeme auch seitlich der Sitze übertragen. Und mit dem Film „Die Zehn Gebote“ hatte Goldermann auch einen Paukenschlag auf dem Programm. Das Bibelepos war der teuerste aller Monumentalfilme. Über 14 000 Statisten und ebenso viele Tiere wirkten an der Verfilmung der Geschichte von Moses mit. Der junge Actionstar Charlton Heston spielte Moses und Yul Brynner seinen Gegenspieler auf dem ägyptischen Thron.

Der Oberbürgermeister telegrafierte seine Glückwünsche

So sah der große Kinosaal nach dem Umbau aus.

Doch ein paar Wermutstropfen gab es beim Sekt-Empfang auch. Oberbürgermeister Glock hatte sein Kommen wegen der Jan-Wellem-Festivitäten abgesagt. Er telegrafierte aber seine Glückwünsche zur „kulturellen Bereicherung der Fremdenverkehrsstadt Düsseldorf“. Auch Hollywood ließ sich nicht locken, aus der illustren Besetzungsliste kam „nur“ Paul Klinger, der in der deutschen Fassung den Erzähler gesprochen hatte. Immerhin verkündete der deutsche Star aus den „Immenhof“-Filmen dann den artig gereimten Taufspruch: „Drum soll auch dies Theater tragen, in heit´ren wie in trüben Tagen, den Namen, der stets frisch und neu: ich taufe dich jetzt auf Savoy!“ Dann durchschnitt Klinger die Schleife vor dem weißen Hauptvorhang, dahinter öffnete sich ein schwarz-goldener Vorhang und gab schließlich den Blick auf das biblische Geschehen frei.