Wir wollten einmal am eigenen Leib ausprobieren, wie es ist ein neues Instrument zu lernen. Unser Redakteur Christian Oscar Gazsi Laki versuchte sich an der Harfe - und wurde überrascht.

Düsseldorf. Jüngst fragte mich eine Kollegin, ob ich nicht mal ausprobieren wolle, wie es ist ein neues Instrument zu lernen. Da ich bereits als kleiner Junge in die spannende Welt der Musik eintauchen durfte, lediglich aber nur das Klavierspiel wirklich erlernt habe, sollte es ein etwas ungewöhnlicheres Instrument werden, eines mit dem ich persönlich noch wenig Berührungspunkte hatte. Wie würde sich das anfühlen, ganz neu anzufangen?

Ich nahm also Kontakt zu den Düsseldorfer Symphonikern auf, und fragte ob einer ihrer Mitglieder vielleicht Lust hätte, mir eine Probestunde in seinem Instrument zu geben. Da konnte ich noch nicht ahnen, dass die Wahl auf ein Instrument fallen würde, das ich zwar noch nie wirklich ausprobiert, aber als Kind mit großer Neugier in einer etwas dunklen Ecke der Altbauwohnung meiner Großtante in Budapest hatte stehen sehen. Dieses fein geschmückte, große und doch so zierlich wirkende Instrument, was da vor einer schwerbeladenen Vitrine etwas angestaubt stand, war eine Harfe. Und bei meiner Probestunde sollte es auch die Harfe sein, in deren Geheimnisse ich nun eintauchen dürfte.

Fabiana Trani, geboren in Triest, Solo-Harfenistin bei den Düsys ist nicht nur eine große Künstlern im Harfenspiel, sie hat auch Erfahrung als Pädagogin und nahm sich ausgiebig Zeit mich mit dem Instrument bekannt zu machen. Unterrichtet sie sonst an der Robert-Schumann Musikhochschule angehende Profis, hatte sie es jetzt mit einem Harfen-Leyen zu tun, der zwar musikalisches Vorwissen mitbrachte, aber die Harfe nur als sanft-perlige Schönheit aus der Ferne kannte.

Das Stimmen

Harfen verstimmen sich sehr schnell, erklärte sie mir zu Beginn; also müsse man sie zunächst Stimmen. Saite für Saite entlang der Tonleiter von C bis C – heute gibt es da Hilfsmittel wie ein Stimmgerät, das einem anzeigt, wenn der Ton auf exakt der richtigen Höhe klingt. Moderne Konzertharfen haben auch Pedale, mit denen man die Tonhöhe der einzelnen Saiten verstellen kann. Einen Halbton nach oben und nach unten, dies ist wichtig um in verschiedenen Tonarten spielen zu können. Nachdem sie mir genau und geduldig erklärte wie das Zupfinstrument aufgebaut ist, war es soweit: die ersten Versuche standen an.