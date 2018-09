Die Galerie Sies + Höke zeigt mit „Lebendige Skulpturen“ einen Überblick über die Freunde Gilbert & George, Polke, Richter und Konrad Lueg.

Der Auftritt von Gilbert & George vor 47 Jahren in der Kunsthalle war eine Sensation. Die britischen Künstler standen auf einem Tisch im ersten Stockwerk des Treppenhauses, mit bunten Metallicfarben bemalt, und sangen zu einer Aufnahme von „Underneath the Arches“. Das sentimentale Lied schallte durch den Raum und über die Treppen hinweg, wo die Menschenmassen standen und sich wunderten. Denn dies war die erste Performance, die sie erlebten. Nicht mehr die Skulpturen standen auf dem Sockel, sondern die Personen selbst. In ihren Maßanzügen agierten sie mit stilisierten Gesten wie ein mechanisches Spielzeug, wobei sie abwechselnd einen Handschuh und einen Gehstock austauschten. Stundenlang. Auf diese ersten „lebenden Skulpturen“ verweist die Galerie Sies + Höke in einer Retrospektive, die die Glanzzeit der Düsseldorfer Kunstszene und der Kunsthalle widerspiegelt.

Polkes Kartoffelkreisel imitiert die Eroberung des Weltraums

Die Aktionen des Duos fielen im Rheinland auf fruchtbaren Boden. Hier lebten die Künstler Sigmar Polke, Gerhard Richter und jener Konrad Lueg, der schon 1967 ins Lager der Galeristen wechselte und hinfort den jeweiligen Aufbruch in der Kunst selbst bestimmte.

Der Galerist Alexander Sies erzählt, wie er sechs Jahre auf diese Ausstellung hingearbeitet hat, viele Arbeiten selbst kaufte oder als Leihgaben herbeiholte. Trotzdem war es nicht ganz leicht, die Atmosphäre der Zeit, die Mischung aus Konzeptkunst, britischem Humor, rheinischem Frohsinn und Minimal Art wenigstens im Ansatz herauszustellen.

Gilbert & George präsentierten das romantische Künstlerbild zweier Dandys, aber auch den Beginn einer gemeinsamen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, was in den frühen 1970er Jahren völlig unbekannt war. Auf deren heitere Gelassenheit antwortete vor allem Polke, der schon 1968 mit seinen Lithos „Höhere Wesen befehlen“ sich selbst als Doppelgänger darstellte oder wie eine Daphne aus einem hohlen Baum herausschaute.

Polkes Kartoffelkreisel, jener „Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann“, erobert gleichsam den Weltraum. Auf einem eher labilen Holztisch, Marke Eigenbau, steht ein Kästchen mit einem kleinen Motor, der ein simples, schwarzes Kabel samt Kartoffel bewegt. Damit das Kabel nicht herumhopst, hat Polke es in den Mittelpunkt zweier sich überkreuzender Drähte gesteckt, die an den Tischbeinen befestigt sind. So dreht sich nun die eine Kartoffel um die andere. Im Entstehungsjahr der Arbeit, 1969, war Neil Armstrong auf dem Mond gelandet. Für Polke eine passende Gelegenheit, um die beiden Erdäpfel auf dem Galerie-Boden kreisen zu lassen.