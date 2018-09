Auch das Benrather Schloss kann am Tag des offenen Denkmals besucht werden. Archivbild Auch das Benrather Schloss kann am Tag des offenen Denkmals besucht werden. Archivbild Düsseldorf. Zum «Tag des offenen Denkmals» sind in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag rund 1100 Bauwerke geöffnet. Besucher können hinter die Kulissen vieler historischer Gebäude schauen, die sonst nicht oder nur selten zugänglich sind. In vielen Museen und Kirchen werden - bei meist freiem Eintritt - besondere Rundgänge angeboten. Denkmalpilgern: Von Düsseldorf in die Welt



Flüsse sind wichtige Verkehrsadern, damals wie heute. Bei einer Führung erzählt Stadtführerin Ute Pannes alles über die Verkehrsverbindungen vom Mittelalter bis in das 21. Jahrhundert. Um 14.30 Uhr wird sich vor dem Eingang der Tonhalle getroffen. Die Führung dauert ungefähr 1,5 Stunden. Alt St.-Martin-Kirche



Die Öffnungszeiten am Sonntag sind von 14 bis 18 Uhr. Führungen von Herrn Schlenkhoff gibt es um 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr. Alter jüdischer Friedhof



Der jüdische Friedhof öffnet am Tag des offenen Denkmals seine Türen für Besucher. Eine Führung wird um 15 Uhr angeboten, bei der unter anderem jüdische Trauerriten und Traditionen der Beerdigung vorgestellt werden. Männliche Teilnehmer werden gebeten eine Kopfbedeckung zu tragen. Auferstehungskirche



Der Komplex der Auferstehungskriche besteht aus der kirchweihe 21. Mai 1914. Kirche, dem Gemeindehaus, dem Kirchvorplatz und dem Pfarrhaus. Die öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals sind von 11 bis 17 Uhr. Informative Führungen werden um 14 und 16 Uhr angeboten. Außerdem gibt es ein Tagesprogramm ab 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Basilika St. Margareta und Stiftsgebäude



Die Romanische Kirche aus dem 13 Jahrhundert ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die dreischiffige Kreuzbasilika aus der Stauferzeit kann bei einer Führung (14.30 und 16 Uhr) besichtigt werden. Bezirksregierung Die Bezirksregierung öffnet extra für den Tag des offenen Denkmals die Türen. Von 10 bis 16 Uhr kann das Gebäude erkundet werden. Führungen werden um 11, 12.30, 13 und 14 Uhr angeboten. D-Zug-Siedlung



Die D-Zug-Siedlung wurde zwischen 1929 und 1930 von Bernhard Düttmann entworfen. Das Wohnviertel unmittelbar neben Industrieanlagen bot Platz für die Arbeiterschaft in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Die Öffnungszeiten sind von 15 bis 18 Uhr. Zudem gibt es eine Führung um 14 Uhr und ein Wohnhaus in der Hasper Straße kann besichtigt werden.

Denkmal im Salzmannbau



Das als Text gestaltete Werk von Ulrich Wiegand-Laster befindet sich in einem um 1906 berbauten ehemaligen Fabrikgebäude und steht heute unter Denkmalsschutz. Später hatte er dort sein Atelier. Von 10 bis 18 Uhr sind die Türen geöffnet, Ansprechpartner vor Ort erläutern sein Werk. Denkmaljogging: Sports links culture(s) - in English!



Joggen und Kultur: Ungefähr eine Stunde wird gelaufen und dabei Skulpturen und Denkmäler in Düsseldorf angeschaut. Steffi Buss wird zudem Wissenswertes auf Englisch erzählen. Um 13 Uhr wird sich am Rathaus getroffen. Denkmalpilgern in Kaiserswerth: Wenn der Kaiser 3 x klingelt - Rund um die Pfalzruine



Zwei Stadtführerinnen werden um 15 und um 17 Uhr Geschichten rund um die 1200 errichtete Kaiserpfalz erzählen. treffpunkt ist der Eingang der Kaiserpfalz. Denkmalpilgern: Benrath - ein Garten à la mode



Ein Spaziergang durch den Benrather Schlosspark mit Führung gibt es am Tag des offenen Denkmals um 14.30 Uhr. Denkmalpilgern: Tandem Chemnitz / Düsseldorf



Düsseldorf und Chemnitz sind seit 30 Jahren Partnerstädte. Antje Kahnt und Grit Linke schauen was die beiden Städte verbindet: Wappen, Fluss, Uni, Marx – und das auf dem Tandem. Los geht es um 11 Uhr vom Rathausplatz. Dominikanerkirche St. Andreas



Die ehemalige Hof- und Jesuitenkirche ist eine der bedeutendsten barocken Sakralbauten im Nordwesten Deutschlands. Führungen um 13, 13.45 und 14.30 Uhr zeigen den reichen Schatz der Dominikanerkriche, sonst sind die Pforten von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es ein Orgelkonzert um 16 Uhr. Ehemaliges Kloster der Barmherzigen Brüder



Das Kloster wurde 1892 von Baumeister Wilhelm Sültenfuß als Backsteingebäude im neugotischen Stil errichtet und diente den Mönchen über viele Jahre als Wohn- und Wirkungsstätte. Eine Führung ermöglicht den Einblick in die Wohnungen, den Hof und das Treppenhaus. Geöffnet ist das Kloster von 12 bis 16 Uhr. Erinnerungsort Alter Schlachthof



Der neue Campus der Hochschule Düsseldorf befindet sich auf dem gelände des früheren städtischen Sxhlachthofs. In der denkmalgeschützten ehemaligen Großviehmarkthalle dokumentiert der Erinnerungsort Alter Schlachthof die hier 1941-44 begangenen Verbrechen. Fast 6.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden von hier deportiert. Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals sind von 12 bis 20 Uhr. Zudem werden stündliche Führungen angeboten.

Führung Bau- und Dekorationsmaterialien von Schloss Benrath



Die Führung zu den Baumaterialien des Schlosses findet um 11.15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Museumsshop. Eine Anmeldung unter besucherservice@schloss-benrath.de ist erforderlich. Führung Verborgenes im Alten Schloss Benrath



Eine Führung durch die Orangerie findet um 15.30 Uhr statt. Anmeldungen werden unter folgender Em-Mail-Adresse angenommen besucherservice@schloss-benrath.de. Der Treffpunkt zur Führung ist der Museumsshop des Schlosses. Führung: Denkmalgeschützte Gebäude im Medienhafen



Arnulf Pfennig führt ab 11 Uhr durch den Medienhafen und zeigt die denkmalgeschützen Gebäude aus der Hochphase der Industrialisierung. Gustav-Adolf-Kirche



Am Tag des offenen Denkmals gibt es stündliche Führungen durch die Gustav-Adolf-Kirche. Ansonsten ist die Kirche an dem Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Im Gemeindecafé gibt es zudem ein Malangeot für Kinder. Heimatarchiv Benrath



Das Verwaltungsgebäude wurde 1906 von dem Architekten Walter Furthmann errichtet. In den Kellerräumen befindet sich nun das Heimatarchiv Benrath. Stündliche Führungen durch die Mitglieder des Vereins werden am Sonntag angeboten. geöffnet ist das Archiv von 11 bis 17 Uhr. Am Tag des offenen Denkmals gibt es zudem einen Vortrag um 15 Uhr über den Nationalsozialismus und die Zerstörung der Synagoge in Benrath sowie eine Ausstellung zu dem Thema. Heinrich-Heine-Institut



Die beiden Baudenkmäler zählen zu den ersten Häusern, die um 1800 im damals neuen Stadtteil Carlstadt errichtet worden sind. Heute beherbergt das Gebäude umfangreiche Archiv- und Bibliotheksbestände. Eine einstündige Führung zu dem Thema „Heine und Düsseldorf“ startet um 13 Uhr. Zudem findet die Sonderausstellung „Musik vereint“ statt. Historischer Gas-Licht-Spaziergang



Mit Beginn der Dämmerung um 19.30 Uhr beginnt der historische Gas-Licht-Sparziergang. Auf dem Rundweg werden Gasbeleuchtungen vom 18. Bis zum 20 Jahrhundert gezeigt und Wissenswertes über die Entwicklung der Carlstadt erzählt. Treffpunkt: vor dem Maxhaus. Historisches Klassenzimmer mit Schulmuseum in der Maxschule



Das Schulgebäude an der Citadellstraße wurde um 1854 von Anton Schnitzler errichtet und hat eine lange Geschichte. Das Museum mit historischem Klassenzimmer ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen finden nach Bedarf statt.

Jan-Wellem-Brunnen



Der Brunnen wurde 1688 das erstmals erwähnt und versorgte den kurfürstlichen Hof mit Heilwasser. Führungen durch Adolf Nitsch und Stefanie Buss finden nach Bedarf statt. Besichtigt werden kann der Brunnen von 11 bis 13 Uhr. Julia Stoschek Foundation/Privatmuseum für zeitgenössische Kunst



Die Julia Stoschek Foundation befindet sich in einem Fabrikgebäude aus dem Jahr 1907. Für die Nutzung als Museum wurde es von einem Berliner Architekturbüro umgebaut. Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals sind von 11 bis 18 Uhr. Eine Architekturführung findet um 14 Uhr statt. Um 16 Uhr Video-Arbeiten aus der Julia Stochek Collection mit dem Schwerpunkt Architektur gezeigt. Zudem ist die Privatsammlung geöffnet. KIT – Kunst im Tunnel



Das KIT befindet sich in einem Restraum des Rheinufertunnels. In einer Architekturführung um 11.30 Uhr können die Tiefen des Tunnels entdeckt werden. Das KIT hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Kaiserswerther Diakonie



Die 1836 gegründete Kaiserswerther Diakonie ist das weltweit erste Diakissenmutterhaus und öffnet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr die Türen. Führungen werden zudem um 13, 14 und 15.30 Uhr angeboten. Das 182. Jahresfest der Kaiserswerther Diakonie findet auf dem Gelände vor der Hauptverwaltung statt. Kath. St.-Cäcilia-Pfarrkirche



Die Neugotische Pfarr- und Wallfahrtskirche wurde 1901-03 erbaut. Am Tag des öffnen Denkmals gibt es Informationen zur Geschichte der Schwarzen Muttergottes zu Benrath. Führungen dazu finden um 12.45 und um 15 Uhr statt. Geöffnet ist die Kirche von 8 bis 19 Uhr. Kath. St.-Lambertus-Kirche



Seit circa 1200 blieb der romanische Sakralbau unzerstört und kann am Sonntag von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Eine Führung findet nach Bedarf um 14 Uhr statt. Koptische Bunkerkirche St. Maria



Die Bunkerkriche St. Maria wurde aus einem viergeschossigen Luftschutzbunker herausgesprengt. Die darunter liegenden Bunkerkabinen sind noch erhalten und können von 13.30 bis 17 Uhr angeschaut werden. Um 14, 15 und 16 Uhr kann an Führungen teilgenommen werden. Eine koptische Messe findet von 10 bis 13 Uhr statt, danach von 14 bis 17 Uhr gibt es ein begegnungsfest und ein Vortrag um 15.30 Uhr erklärt den Besuchern was die Kopten sind. Der Tag wird mit einem Abschlusskonzert des Jugendchores um 17 Uhr beendet.

Kunsthalle Düsseldorf



Eine Architekturführung zeigt den Besuchern ab 15 Uhr das prägnante Gebäude mitten in der Stadt. Ansonsten ist das Museum von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Künstlersiedlung und Atelierhaus



Die Siedlung aus dem Jahr 1936 besteht aus Villen, Atelier- und Kunsthäusern und der Gaststätte Der Dorfkrug. Seit jeher leben und arbeiten Künstler aus dem Bereich der Kunstakademie in der Siedlung. Am Tag des offenen Denkmals können Besucher sich von 15 bis 18 Uhr umschauen und einen Imbiss von Anca Muresan in Atelier 12 genießen. Landtag NRW



Der Düsseldorfer Landtag wurde in den 80er Jahren erbaut und gilt als Wahrzeichen von Düsseldorf. Die Türen sind am Sonntag von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Führungen finden von 11.15 bis 16.15 stündlich statt. Malkastenpark



Extra für den Tag des offenen Denkmals öffnet der Malkasten von 11 bis 16 Uhr seine Türen für Besucher, die den Garten anschauen möchten. Alles Wissenswerte erfahren Sie in den Führungen um 12 oder 14 Uhr. Mannesmannhochhaus Das Mannesmannhochhaus kann nur mit Führung besichtigt werden. Die finden um 9, 10.30, 13.30, 15 und 16.30 Uhr statt und erfordern eine Anmeldung unter denkmal@mwide.nrw.de. Ab 27.8. kann sich unter der E-Mail-Adresse angemeldet werden. Maxhaus - Kath. Stadthaus



Die Geschichte des Mashases geht bis in das 17 Jahrhundert zurück, als sich Franziskaner auf der damaligen Zitadelle ansiedelten. Führungen werden um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr angeboten. wer sich speziell für Orgeln begeistert, sollte die Führungen um 15 und 16 Uhr nicht verpassen. Hohe Gäste werden hier ab 11 Uhr erwartet: OB Geisel eröffnet hier die Veranstaltung, es folgt ein Vortrag, es gibt Ausstellungen und vieles mehr. Palais Spee



Die Ursprünge des Palais Spee liegen im 17. Jh. 1806 ging es in den Besitz der Grafen von Spee über und ist bis heute unter dem Namen seiner letzten Besitzer bekannt. Um 15 Uhr startet hier eine Führung von der Historikerin Elena Zehnpfennig. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Polnisches Institut Düsseldorf



Das polnische Institut befindet sich in einem zweigeschossigen Haus aus dem Jahr 1684. Am Tag des offenen Denkmals wird ein Film von Depolma über die Restaurierung des Hauses gezeigt. Führungen gibt es auch, die findet um 12 und um 14 Uhr statt. Die Öffnungszeiten am Sonntag sind von 11 bis 17 Uhr.