Düsseldorf Der Service für die Feiertage

Was hat wann geöffnet? Eine Übersicht zu Bädern, Büchereien, Notdiensten und der Müllabfuhr.

Rheinbahn

Samstag fahren viele Busse und Bahnen nach einem speziellen Fahrplan. Bis gegen 19 Uhr gilt auf vielen Linien der Samstagsfahrplan, ab 19.30 bis gegen 3.30 Uhr ist der Nachtexpress auf den Buslinien NE1 bis NE8 und den U-Bahn-Linien U74, U75 und U79 alle 30 Minuten im Einsatz. Sonntag starten die ersten Linien gegen 9 Uhr von den Endhaltestellen. Danach gilt der Sonntagsfahrplan mit anschließendem Nachtexpress. Am 2. Weihnachtstag sind alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan im Einsatz.

Stadtbüchereien

Alle Büchereien sind auch zwischen den Jahren geöffnet. Lediglich an den Feiertagen selbst sowie Heiligabend, Silvester und am Neujahrstag bleiben die Türen geschlossen. Eine Ausnahme bildet die Kinderbücherei Hassels, die wegen Schließung des gesamten Gebäudes bis zum 1. Januar Pause macht.

Flughafen

Am Flughafen herrscht auch zwischen den Jahren Betrieb. Die Airport Arkaden haben Samstag von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet, von Sonntag bis einschließlich Neujahr jeweils bis 19 Uhr.

Stadtverwaltung

Die Dienststellen der Stadtverwaltung bleiben nach den Feiertagen bis zum 1. Januar geschlossen. Feuerwehr, Ordnungs- und Servicedienst, die Verkehrsüberwachung sowie Kulturinstitute und soziale Hilfsdienste befinden sich jedoch im Einsatz oder haben geöffnet. Samstag ruht der Dienstbetrieb traditionell.

Notdienste

Notdienste werden in einigen Ämtern der Verwaltung eingerichtet. So ist das Amt für soziale Sicherung und Integration für Menschen in sozialen Notlagen an folgenden Tagen erreichbar: Hilfe in finanziellen Notlagen bietet am Mittwoch, 28. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, das Servicecenter Grundsicherung, Gumbertstraße 152, unter Telefon 89 97240 an. Hilfe für Asylsuchende gibt es am Mittwoch, 28. Dezember, und Freitag, 30. Dezember, von 8 bis 11.30 Uhr am Vogelsanger Weg 49, Telefon 89 22245. Folgende Stellen sind telefonisch von 9 bis 12 Uhr erreichbar: Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, Telefon 89 96189, und Heimaufsicht von Mittwoch, 28. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, Telefon 89 93595.

Wildpark

Der Grafenberger Wald ist bis einschließlich 1. Januar täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Jugendamt

Im Jugendamt ist ein Notdienst in den Räumen des Bezirkssozialdienstes im Stadtbezirk 8 von 8 bis 17 Uhr eingerichtet. Die Dienststelle ist nicht für den Besucherverkehr geöffnet. Der Notdienst ist unter der Rufnummer 89 97871 erreichbar.

Museen

Heiligabend und Silvester sind in Düsseldorf alle Museen geschlossen. Das gilt auch für den 1. Weihnachtstag – bis auf eine Ausnahme: Als einziges Haus wird das Museum Kunstpalast am Ehrenhof geöffnet sein. Montag sind bis auf die Mahn- und Gedenkstätte wieder alle Museen offen, ebenso vom 27. bis 30. Dezember. Am Neujahrstag werden das Museum Kunstpalast, das NRW-Forum, Kunsthalle und KIT sowie K20, K21 und Schmela-Haus geöffnet sein.

Sport

Für sportlich Aktive stehen der Arena-Sportpark sowie die Bezirkssportanlagen Flinger Broich, Wilhelm-Unger-Straße und der Sportpark Niederheid vom 28. bis 30. Dezember zur Verfügung. Das Eisstadion Brehmstraße öffnet seine Pforten bereits am 27. Dezember bis zum 30. Dezember.

Entsorgung

Die Recyclinghöfe in Flingern, Garath und Lohausen sowie die Zentraldeponie in Hubbelrath sind Heiligabend und Silvester geschlossen. Die Sammlung auf dem Schützenplatz an der Gerricusstraße fällt am Samstag, 24. Dezember, aus. Die Müllabfuhr kommt vom 26. bis 30. Dezember jeweils einen Tag später.

Bäder

Der Düsselstrand, das Familienbad Niederheid und die Münster-Therme haben Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember öffnen nur die ersten beiden Bäder, und zwar von 9 bis 20 Uhr. Die Saunen der beiden Bäder sind von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Münster-Therme bietet von 9:00 bis 17:00 Uhr Schwimmen sowie Sauna an. Sonntag bleiben alle Bäder und Saunen geschlossen. An Neujahr steht der Düsselstrand einschließlich Sauna von 13 bis 20 Uhr zur Verfügung. Wegen Wartungsarbeiten bleibt das Hallenbad Schwimm’ in Bilk bis einschließlich 26. Dezember geschlossen. nigo/red