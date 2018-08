Seine Geschichte beginnt in einem Dorf in Norwegen: Heute ist Rolf Buck Stylist und verkauft in seinem Laden in der Altstadt Kuriositäten.

Düsseldorf. Wäre er eine Pflanze, denn wäre er wohl eine Sukkulente. Das sagt er selbst über sich. Genügsam und dennoch fordernd. Eigen und dennoch sehr umgänglich. Zurückhaltend und dennoch extravagant. Ambivalent ist eine Sukkulente. So wie er.

Überall in seiner Wohnung an der Wallstraße stehen diese Pflanzen. Wenn der Stylist Rolf Buck nicht gerade an der Nähmaschine sitzt und für seinen Laden „Vaseline“ oder für Modeproduktionen plant, bastelt, beklebt, dekoriert, dann ist er in seiner kleinen Orangerie mit den türkis gestrichenen Wänden, an denen sich in Regalen alte Bücher bis zur Decke türmen. Dort umsorgt er seine Pflanzen, gießt, pflanzt um. Er sagt von sich selbst, er habe keinen grünen Daumen. Doch wer den kleinen Urwald in der Wohnung sieht, wird eines besseren belehrt. Aber das ist eben auch Rolf Buck. Er stapelt gerne tief, drängt sich nicht in den Vordergrund und Komplimente, die lassen ihn meist sehr schüchtern werden. Er ist lieber Zuhörer, steht nicht gerne im Mittelpunkt, umsorgt. Und all das mit viel Liebe und einer großen Herzlichkeit.

Als Matrose auf einem großen Containerschiff unterwegs

Die Meisten erwarten das wohl nicht von ihm. Das Bild, die Erwartung ist bei ihnen oft schon vorgefertigt noch vor der ersten Begegnung mit ihm: Der exaltierte Paradiesvogel mit einer riesigen Hut-und Sonnebrillensammlung, der in seinem Laden Kuriositäten verkauft, die noch kurioser sind als ihr Verkäufer.

Der modebesessene Melonenträger, der für seine Stylings von renommierten Designern gebucht wird und um die Welt reist. Hauptsache ganz viel Chichi, Hauptsache schön exzentrisch mit viel „Attitude“.

Rolf Buck bezeichnet sich selbst als auch modebesessen. Das stimmt schon, und doch, wenn er auf den Shows ist, wo die wichtigen Menschen stundenlang mit einer großen Ernsthaftigkeit über die neuen Trends philosophieren und warum gerade Orange out und Grün wieder in ist, dann steht er in diesem Modezirkus und weiß, da ist noch so viel mehr als das. Es liegt wohl an seiner bewegten Geschichte, eine mit vielen glücklichen Fügungen und Happy Ends. Sie hat ihn, das sagt er selbst, dorthin gebracht, wo er jetzt steht. Sie hat ihn demütig werden lassen.

Und sie beginnt in Norwegen in einem kleinen Fischerdorf. Sein deutscher Vater ist Kapitän in fünfter Generation, seine Mutter Schiffsköchin. Die Seefahrt scheint ihm im Blut zu liegen: Rolf Buck wird Matrose, fährt auf einem großen Containerschiff, einem Baco-Liner. die Elfenbeinküste entlang. Diese Zeit prägt ihn sehr. Er erlebt in jungen Jahren eine Hinrichtung am Strand in Afrika mit, sieht die Schicksale der blinden Passagiere an Bord. „Uns geht es so gut hier“, sagt Rolf Buck. Das Leben führt in danach nach Hamburg. Bei einem Friseur flechtet er den Kunden Dreadlocks, arbeitet bei H&M und in einem Club. Durch eine gute Freundin kommt er nach Düsseldorf, verkauft in einem Second-Hand-Laden über Mac-Donalds an der Heinrich-Heine-Allee. In Köln studiert Buck mittlerweile Recyclingdesign. Alten Sinn neuen Sinn und Leben einzuhauchen, das hat ihn immer fasziniert. Dann, vor zwanzig Jahren eröffnet er seinen eigenen Laden: „Vaseline“, vollgestopft mit Fundstücken von Trödelmärkten in Belgien, Frankreich (dafür steht Rolf Buck mehrmals in der Woche um vier Uhr auf) und selbstgemachten Schätzen. Das Geschäft ist eine einzige große Kontaktbörse für Künstler, Kunstliebhaber, Sammler und Individualisten. Hier wird auch sein großes Vorbild, die er verehrt und liebt, auf ihn aufmerksam: die Stylistin Karin van Noort. Sie reisen gemeinsam um die Welt. Vor allem zwei Dinge lernt Buck von ihr: Disziplin und Pünktlichkeit. Noch heute fahren sie in den frühen Morgenstunden, wenn alle noch schlafen, gemeinsam zu Flohmärkten.

Buck bekommt selten Besuch und ist gerne alleine

Wenn Rolf Buck über sein Leben spricht, dann fällt dabei ein Wort sehr häufig. Es lautet Dankbarkeit. „Mein Leben erfüllt mich und macht mich einfach unendlich dankbar“, sagt er und seine blauen Augen leuchten dabei. Dann schaut er schnell wieder zur Seite. War das jetzt zu viel? Klingt das jetzt irgendwie komisch? Er hat selten Besuch, ist am liebsten alleine. Oder klingt das jetzt auch verrückt? „Ich lerne immer neue Menschen kennen. Aber ich bin sehr schüchtern“, sagt er und lacht.