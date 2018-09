Wolfgang Welt gilt als einer der Urväter der Pop-Literatur. Zu großem Ruhm kam er leider nie. Das Heinrich-Heine-Institut würdigt ihn nun mit einer Ausstellung.

Wer dem Schriftsteller Wolfgang Welt (1952-2016) begegnet ist, sei es zufällig auf einer Busfahrt in seiner Heimatstadt Bochum, oder zum Interview nach einer Lesung, musste immer damit rechnen, selbst irgendwann in einer Erzählung oder in einem Roman von ihm zu landen. Denn alles, was Welt beobachtete, schrieb er exakt auf. Detailversessenheit zeichnet seine Prosa aus. Die ist vor allem autobiografisch. Sie dreht sich um Popmusik, seine Tätigkeit als Musikkritiker, Sex oder die schizophrene Psychose, an der Welt erkrankt war. Lebensalltag also. Damit zählte der Autor, der fast sein ganzes Leben lang in Bochum verbrachte, zu den Urvätern der Pop-Literatur, auch wenn Welt selbst mit dieser Zuschreibung nur wenig anfangen konnte. Bis zum Suhrkamp Verlag hat Welt es jedenfalls damit geschafft. Doch zu großem Ruhm hat er es nie gebracht. Stattdessen waren es Autoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre oder Christian Kracht, die in den 1990ern als Stars der Pop-Literatur gefeiert wurden.

Das Heinrich-Heine-Institut möchte mit der Ausstellung „Aber ich schrieb mich verrückt“ den bislang eher kleinen Kreis von Welt-Anhängern ausweiten. Dafür griffen die Kuratoren Martin Willems und Jan von Holtum hauptsächlich auf den Nachlass des Schriftstellers zurück, den das Heine-Institut seit 2017 beherbergt. In Vitrinen finden sich Briefe, Plattenkritiken, unveröffentlichte Manuskripte und Foto-Porträts oder seine Schreibmaschine. Ebenso aber auch Medienstationen mit TV-Beiträgen, Lesungen oder Video-Kommentaren von Welts Weggefährten. Rund 100 Exponate insgesamt. Arrangiert zu einer abwechslungsreichen Schau. Sie gliedert sich in sechs Sektionen, die sich an Welts Vita orientieren. Da sind die musikalischen und literarischen Einflüsse. Schon als Zehnjährigen fasziniert Welt die Rock’n’Roll-Legende Buddy Holly. Über ihn schrieb Welt seinen ersten Artikel in der Ruhrgebietszeitschrift „Marabo“. 1979 war das. Das handschriftliche Manuskript samt Magazin sind zu sehen.

Welt steigt in den 80ern zu einem gefragten Kulturjournalisten auf

Welt steigt zu einem renommierten Kulturjournalisten auf. Er arbeitet für wichtige Musikzeitschriften wie „Musikexpress“ oder „Sounds“. Seine Kritiken gestaltet Welt radikal subjektiv, mischt autobiografische Elemente hinein und formuliert klar, wen er schätzt und wen nicht. Obwohl er etwa nie ein Fan der Rolling Stones war, urteilt er über deren Platte „Tatoo You“: „Ich möchte mich aber jetzt den Herren Jagger und Co. zu Füßen legen“. Herbert Grönemeyers Zweit-Album hingegen kommt weniger gut weg: „Ich wäre froh, wenn diese Scheibe (man könnte das b auch durch ein ß ersetzen), nicht ’Zwo’, sondern ’Die Letzte’ hieße.“ In der Schau kann man sich Zettel mit Welt’schen Verrissen und Hymnen aus einem Ordner reißen und mitnehmen. An einer Audiostation kann der Besucher aber auch Songs aus Welts Lieblingsplatten–Liste lauschen, etwa „Cruise In It“ der US-amerikanischen Band „The Crickets“. Aber auch die Literatur begeistert ihn. Zu seinen Lieblingsautoren zählen der preisgekrönte Hermann Lenz und Peter Handke. Sie werden auch wichtige Bezugsfiguren. So will Welt nicht Geringeres, als von Suhrkamp verlegt zu werden. Handke wird dafür sorgen, dass er dieses Lebensziel erreichen wird. Handkes Briefe an den Bochumer Autoren zeugen davon.