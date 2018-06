Vor 90 Jahren wurde in Solingen der Knirps erfunden. Er ist noch heute die bekannteste deutsche Schirmmarke – und steht im Duden.

Solingen. Erfindergeist und ein regenreiches Umfeld sind eine Kombination, die im Bergischen Land häufig aufeinandertreffen. Dass dabei eine Idee entstanden ist, die einen weltweiten Siegeszug angetreten hat, verwundert deshalb nicht: Vor 90 Jahren wurde in Solingen der zusammenschiebbare Regenschirm mit Teleskop-Gestell erfunden: der Knirps.

Die Idee dazu hatte Hans Haupt. Sie wurde im November 1934 patentiert und ist noch heute die bekannteste deutsche Schirmmarke.

Der Knirps mit dem roten Punkt als Markenzeichen ist gewissermaßen aus der Not heraus entstanden. Wegen einer Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg musste Haupt einen Gehstock benutzen. Da ein zusätzlicher Langschirm zu unhandlich war, erfand er den Schirm, der sich zusammenschieben und in der regenfreien Zeit bequem in der Aktentasche verstauen lässt.

Zunächst taten viele renommierte Schirmhersteller den neuen Taschenschirm allerdings als Spielerei ab. Erst der Solinger Unternehmer Fritz Bremshey glaubte an den Erfolg und ließ in seiner Fertigungsstätte die ersten Exemplare des neuartigen Taschenschirmgestells herstellen. Die stetig steigenden Verkaufszahlen gaben ihm recht.

Nach dem Zusammenbruch der Bremshey AG wurde im August 1982 der Schirmbereich mit dem Markennamen „Knirps International“ von der Solinger Firma Kortenbach & Rauh übernommen. Die war mit ihrem Kobold die Nummer zwei auf dem Taschenschirmmarkt – allerdings mit deutlichem Abstand.

Knirps-Produktion in Deutschland wurde 1999 eingestellt

„Eigentlich sind wir dazu wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, erinnert sich Peter Kortenbach. Der heute 78-Jährige war bis zur Insolvenz im Jahr 2000 der letzte Geschäftsführer des Unternehmens. Das war durch die Knirps-Übernahme quasi über Nacht zum Weltmarktführer geworden. Die Knirps-Produktion in Deutschland wurde 1999 eingestellt.

Vier Jahre später wurde in Solingen die Knirps Licence Corporation GmbH & Co. KG gegründet. Ihr Geschäftsziel war die internationale Lizenzvergabe der Marke Knirps. Im Oktober 2005 übernahmen die Firmen Doppler & Co. GmbH aus Österreich und Strotz AG aus der Schweiz die Marke Knirps.

Die Knirps Licence Corporation GmbH & Co. KG konzentriert sich seither auf die Lizenzierung der Marke Knirps und auf die Produktentwicklung weltweit.

John F. Kennedy, Beatrix und Papst Benedikt XVI. waren Kunden

Wie populär der Schirm war und ist, zeigt das Beispiel des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Er war Knirps-Fan und bestellte den Taschenschirm für seine Bodyguards. Als die niederländische Kronprinzessin Beatrix Mitte der 1960er Jahre heiratete, lag ein Knirps mit Krokodilleder-Etui im Handschuhfach ihres Hochzeitsautos. Auch der ehemalige Papst Benedikt XVI. ließ sich einen Knirps liefern – natürlich mit Wappen des Vatikans.