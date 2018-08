Die Wetteraussichten bleiben noch eine ganze Weile warm und sonnig. Das muss man ausnutzen. Eine kleine Auswahl von Biergärten in Düsseldorf.

Düsseldorf. Was gibt es bei diesem Wetter besseres als ein kühles Getränk in entspannter Atmosphäre? Es ist eindeutig Biergarten-Zeit. Und das wohl noch eine ganze Weile. Doch die Auswahl ist in Düsseldorf groß. Für verschiedene Launen und unterschiedlichen Geschmack haben wir eine kleine Auswahl an Biergärten zusammengestellt, die vielleicht jetzt gerade genau das Richtige sein können.

Für Unkonventionelle Ob es noch ein Geheimtipp ist oder nicht – darüber lässt sich streiten. Zumindest ist es nicht ganz einfach zu finden. Doch gerade die, die etwas suchen, das anders ist als jede gewöhnliche Wirtschaft, die sind im Aschlöksken in Wittlaer an der Grenze zu Duisburg womöglich gut aufgehoben. Der Name stammt wahrscheinlich aus der Zeit der Kohleschifffahrt, als hier auf dem Heimweg der Kohleauslieferung Asche abgeladen wurde - das Ascheloch also. Dort steht ein Kiosk mit Terrasse und kleinem Gastraum. Neben Flaschenbier und alkoholfreien Getränken gibt es hier auch eine kleine Auswahl an Speisen, wie Frikadelle oder Würstchen mit Kartoffelsalat.

Geschätzt wird dieser Ort auch wegen seiner günstigen Preise. Wirklich zu empfehlen ist auch der Bereich direkt am Rhein. Dort stehen nicht etwa Tische und Stühle vorbereitet - stattdessen kann sich jeder aus dem etwas chaotischen Garten einen Plastikstuhl greifen und sich mit kühlem Getränk direkt auf dem Damm niederlassen und die Aussicht genießen. Doch danach: Zurückstellen nicht vergessen.

Gartenwirtschaft Schwenke, Am Hasselberg 290. Geöffnet: Donnerstag bis Dienstag von 11 bis 20 Uhr.

(Der „Hammerblick“ liegt am Rhein, bietet Sitzeplätze unter den Bäumen und hausgemachte Pizzen. Foto: J. Michaelis)

Für Rheinfans Es ist bei weitem nicht der einzige Biergarten, der direkt am Rhein liegt. Dennoch kann sich ein Trip zum Biergarten „Hammerblick“ am Kajak-Club-Düsseldorf lohnen. Mit dem Rad oder mit der Bahn, bei Letzerer ist allerdings von der Haltestelle Hamm noch ein kleiner Fußweg nötig. In ruhiger Atmosphäre, auf Stühlen unter den Bäumen oder auf gemütlichen Loungemöbeln kann man dann ganz entspannt dabei zusehen, wie die Sonne beim Untergehen alles in dunkelrotes Licht taucht. Dazu gibt es Störtebeker Pils und Bolten Alt vom Fass. Außerdem hat der Hammerblick eine große Auswahl hausgemachter Pizzen im Angebot. Zudem stehen auch Kuchen und kleinere Snacks auf der Karte, diese sind schon um fünf Euro zu haben. Die Pizza-Preise beginnen bei 7,50 Euro.