Der Rhein ist auf einen Wasserstand von 74 Zentimester gefallen. Der niedrige Stand hat folgen für die Schifffahrt.

Düsseldorf. Der Rheinpegel ist am Montag auf einen Stand von 74 Zentimetern gefallen. Während sich der Fluss dünn macht, erinnern die Ufer immer mehr an Steinwüsten. Das niedrige Wasser hat auch Folgen für die Schifffahrt. Die Fähre in Zons musste ihren Betrieb einstellen, da für sie ab einem Pegel von 80 Zentimetern auf Düsseldorfer Seite das Risiko wächst, auf Grund zu laufen. Auch einige Binnenschiffer müssen Einschränkungen in Kauf nehmen, da sie ihre Schiffe nicht mehr voll beladen können.

Die Situation soll sich in den nächsten Tagen nicht ändern. Der Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice sagt bis Freitag stagnierende Pegelstände voraus. Der Rekord-Tiefststand lag im Jahr 2003 bei 40 Zentimetern. ale/Foto: MZ