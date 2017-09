Stefanie Reichenbach nahm ihre Lieblings-Haltestelle mit nach Schleswig-Holstein.

950 Einwohner. Sehenswürdigkeit: Die Dückerschleuse am Elbe-Lübeck-Kanal. Das ist schon alles, was im Dörfchen Witzeeze in Schleswig-Holstein zu sehen ist. Hier herrscht noch idyllische Gelassenheit, man geht gewöhnlich früh ins Bett. Irgendwie das komplette Gegenteil von Düsseldorf.

Und dennoch zog nun ein waschechtes Vennhauser Mädchen in das Dörfchen im hohen Norden. Der Liebe wegen. Für Freund Benny (29) verließ Stefanie Reichenbach (27) Düsseldorf. Aber nicht, ohne ein Stück Heimat mitzunehmen. Im Garten ihres Häuschens in Witzeeze steht Stefanies eigene Rheinbahnhaltestelle: „Reichenbacher Weg“. Angeblich fährt hier der Bus 722 zur Vennhauser Allee und der 736er zum Hauptbahnhof. Darunter hängt der Fahrplan, sogar der obligatorische grüne Mülleimer ist angebracht.

Ihr Freund hat ihr noch eine Bank daneben gebaut

„Die Haltestelle heißt nicht nur genauso wie ich. An ihr habe ich früher unzählige Male auf den Bus gewartet“, sagt Stefanie Reichenbach. „Als ich hörte, dass die Rheinbahn alle Haltestellenschilder erneuerte und die alten zum Verkauf anbot, habe ich das Schild für 20 Euro erworben, um es mir als Andenken in meiner neuen Heimat vors Haus zu stellen. Mein Freund hat mir sogar eine Bank gebaut und sie daneben gestellt.“ Benny hat seiner Liebsten daneben sogar noch einen Fahnenmast errichtet, an dem der Löwe mit dem Anker flattert.

Seit drei Monaten lebt die Erzieherin in Witzeeze. Und fühlt sich pudelwohl. „Auch wenn man hier nicht mal eben in die Stadt oder ins Kino fahren kann. Da kann ich hier noch so lange auf den Bus warten...“ Die Rheinbahnhaltestelle ist natürlich die neue Attraktion von Witzeeze. „Die Nachbarn fragen mich ständig zum Spaß, wann denn nun endlich der Bus käme“, sagt die 27-Jährige. „Die würden sich gerne mal Düsseldorf angucken.“