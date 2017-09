Die Auszeichnung will Autoren ermutigen, Lyrik zu schreiben. Maren Kames erzählt, was der Preis für sie bedeutet.

Zum zweiten Mal wird im Heinehaus der Düsseldorfer Poesie-Debüt-Preis verliehen. Mit der Auszeichnung, mit 5000 Euro dotiert, soll der literarische Nachwuchs ermutigt werden, auch Gedichte zu schreiben. Die Jury ehrt am 1. Oktober Maren Kames, die gerade ihren ersten Gedichtband „Halb Taube halb Pfau“ vorlegte. 1981 am Bodensee geboren, studierte sie (nach Kulturwissenschaften, Philosophie und Theaterwissenschaft) Literarisches Schreiben in Hildesheim und lebt in Berlin.

Sie gewinnen als Zweite den Poesie-Debüt-Preis. Was bedeutet das für Sie?

Maren Kames: Ganz einfach die Tatsache, dass sich drei Menschen einen Nachmittag lang über den Text ausgetauscht haben, was ja auch ganz ohne Ergebnis schon großartig genug ist. Dass sie jeder für sich und untereinander so viel Wertvolles oder Bemerkenswertes daran gefunden haben, dass sie sich auf meinen einigen konnten, macht ein dauerhaft warmes Gefühl in der Bauchgegend.

Wie kamen Sie dazu, Gedichte zu schreiben?

Kames: Ich weiß nicht, vielleicht ähnlich, wie jemand zum Joggen oder Geräteturnen kommt. In einer Art sprachlichem Bewegungsdrang. Weil ich den Eindruck habe, damit irgendwohin weiter zu kommen, eine Art Hürde oder Blockade zu überwinden. Mit dem Unterschied, dass ich danach etwas habe, das bleibt, wie so kleine Pflöcke, die ich an den Wegrand schlage, zu denen ich zurückgehen und an denen ich mich festhalten kann.

Können Sie davon leben?

Kames: Die vergangenen vier Jahre war ich ein ziemlicher Glückskeks, seit meinem zweiten Uniabschluss kann ich durch Stipendien, Preisgelder, Projekt- und Lesungshonorare vom Schreiben leben. Anfangs habe ich das durch wissenschaftliches Ghostwriting aufgestockt, jetzt nicht mehr.

Warum hat es Lyrik beim Leser schwerer als Prosa?

Kames: In erster Linie, weil das so dauerschleifenartig behauptet und weitergetragen wird. Dahinter steckt meistens eine Mischung aus Bequemlichkeit und Abschottung, wie bei jedem Vorurteil. Für mich ist so eine Behauptung eigentlich nur ein Beispiel dafür, wie traurig und schade oder dumm solche pauschalen Labels sind.

Wieviel Zeit benötigen Sie für einen Text?

Kames: Etwa so lange wie für ein Gespräch. Manchmal fünf Minuten, manchmal drei Jahre, manchmal läuft es Bombe, manchmal katastrophal, manchmal hört es nie auf, manchmal verebbt es.