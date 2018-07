Für die Noche de la Salsa im Tanzhaus NRW kommen die Teilnehmer aus der ganzen Umgebung.

Düsseldorf. „Heute dürfen die Männer mal die Chefs sein – und die Frauen machen nichts ohne Aufforderung“, ruft Tatiana Perez in die Runde. Und das Führen, das kennen die Männer doch sicher vom Auto - rechtzeitig Lenken, rechtzeitig den Gang finden. Dann geht es los. Eins, zwo, drei, vier, Drehung rechts und so weiter. Die, die an diesem Mittwoch hier mittanzen sind zum Großteil Anfänger - auch bei der Salsa, den sie gerade lernen. Aber das aufmerksame Zuhören soll sich schon wenig später auszahlen. Also: Nicht aus dem Takt kommen.

Die „Noche de la Salsa“ findet jeden Mittwochabend im Tanzhaus NRW statt. Mittlerweile ist sie schon eine Art Institution geworden. Tänzer aus der Umgebung kommen extra nach Düsseldorf, um an der wöchentlichen Tanzparty teilzunehmen. Die DJs wechseln jede Woche und zählen auch zu den bekannten aus der Szene. Angefangen wird gegen 21 Uhr mit einem Schnupperkurs.

Tanzabend ist keine Singlebörse, eher eine Art Social Dacing

Doch so richtig los geht es erst später. Wenn die erfahrenen Tänzer kommen. Die, die schon lange keinen Schnupperkurs mehr brauchen. Die, die man schon an der Körperhaltung, der Kleidung und der Selbstverständlichkeit ihrer Bewegungen erkennt. Dann werden die Bewegungen geschmeidiger, die Figuren anspruchsvoller, die Drehungen schneller.

Dann füllt sich auch die Tanzfläche mehr und mehr. „Das tolle ist, hier ist jeder willkommen. Jeder tanzt mit jedem. Das ist selbstverständlich“, sagt Tatiana Perez, die an diesem Mittwoch den Schnupperkurs geleitet hat. Sie war länger nicht mehr dabei – zu eingespannt bei der Arbeit. Unter anderem fährt sie bei Aida-Kreuzfahrten mit, gibt Schnupperkurse und sorgt für die richtige Unterhaltung am Abend.

Gelernt hat sie ihr Salsa-Handwerk bei Ivana Scavuzzo, die am Tanzhaus NRW die Salsa-Abteilung maßgeblich mit aufgebaut hat. Eine echte Größe in der Szene, auch wenn sie selbst oft zu bescheiden ist, um das so zu formulieren. „Die Salsa-Abende gibt es seit ungefähr 17 Jahren. Und die sind immer gut besucht“, sagt Scavuzzo. Manche kommen alleine, manche zu zweit – eine Singlebörse sei der Tanzabend aber auf keinen Fall, eher eine Art Social Dancing. Sich treffen und gemeinsam bewegen.