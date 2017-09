Kurt Salterberg war mit 21 Jahren als Wachsoldat beim Attentat dabei. Damals war er froh, dass Hitler überlebte. Heute sieht er das anders.

Düsseldorf. Er war 21 Jahre alt. Ein junger Mann, dem ein „Schäm dich“ des Vorgesetzten mehr weh tut, als jede Strafe. Ein strammer Soldat. Am 20. Juli steht er an seinem Wachposten – wie an vielen Tagen zuvor. Es ist ein heißer Tag. Die Fenster der Baracke, die er bewacht – die, in der Adolf Hitler und andere führende Kräfte des Regimes ihre Lagebesprechung durchführen – stehen weit offen. Dann gibt es einen ohrenbetäubenden Knall.

Kurt Salterberg erinnert sich noch gut an den Sommer 1944. Durch Zufall kam es, dass er an der Wolfsschanze im Einsatz war. 1923 geboren und seit dem neunten Lebensjahr in der Hitlerjugend, meldete er sich mit 17 freiwillig zum Militärdienst. „Fast alle haben das damals gemacht“, sagt der 94-Jährige. Nach einem langen Einsatz an vorderster Front in Russland, wurde im Oktober 1943 unerwartet ein Soldat in seiner Division ausgewählt, um versetzt zu werden. Es traf ihn.

Ohne zu wissen, was ihn dort erwartet, wurde er in die Kaserne in der Nähe des damaligen Rastenburg im heutigen Polen versetzt. Später ging es dann mit 24 weiteren Soldaten, als kleine Gruppe in „die Anlage“, wie sie das Führerhauptquartier nannten. Während sie dort anfangs nur „normalen Kasernendienst“ machten, wurde irgendwann hoher Besuch angekündigt. Hitler habe kommen wollen, um sich die Bauarbeiten auf der Anlage anzusehen. Ohne genauere Einführung seien er und seine Kollegen zum Wachdienst abgestellt worden. „Wir waren dort nur Wehrmachtssoldaten – dort war keine SS“, sagt er und will so mit der Falschinformation, die durch viele Filme transportiert würden, aufräumen. Hitler sei nur spärlich bewacht worden – nicht bis an die Zähne bewaffnet, wie das oft vermittelt werde.

In der Gruppe fiel ihm damals nur einer auf – einer mit Augenklappe

Dort stand er also auch am 20. Juli 1944 als er am Dienstag im Gerhart-Hauptmann-Haus von seinen Erlebnissen berichtet. Seinen Stahlhelm und seine Maschinenpistole hatte er über den Zaun gehängt. Dann kam eine Gruppe Offiziere. Unter ihnen Wilhelm Keitel. „Wir hatten die Anweisung, niemanden zu kontrollieren, der zu Keitel gehörte“, erinnert sich Salterberg. Schließlich war der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Also ließ er die Gruppe durch – nur einer fiel ihm dabei besonders auf: Ein Mann mit Augenklappe, Claus Schenk Graf von Stauffenberg.