Töten gehört zu seinem Beruf – Gerd Spiecker kümmert sich aber vor allem um das Leben seiner Tiere im Hubbelrather Revier.

Düsseldorf. Der Beruf eines Jägers beinhaltet, Tieren das Leben zu nehmen. Gerd Spieker ist damit aufgewachsen, schon von Kindesbeinen an war er bei Streifzügen dabei. Für ihn gehört es dazu – doch nur als eine von vielen Aufgaben mit einem ganz anderen Ziel: das Leben von Wildtieren zu schützen, zum Beispiel das vom Osterhasen. Der Jäger und Vorsitzende der Kreisjägerschaft Düsseldorf-Mettmann kümmert sich um ein rund 500 Hektar großes Gebiet bei Hubbelrath, sein Revier.

Gerd Spiecker kümmert sich um Verstecke für Hasen und Rehe

Tagtäglich, oft nachts, ist er auf den Wiesen und Äckern unterwegs, um zu beobachten, was die Tiere tun, wie sich die Bäume, Hecken und Felder entwickeln, ob das Gleichgewicht in der Natur stimmt. Die Hasen machen ihm Sorgen. „Fressfeinde wie Krähen und Greifvögel, aber vor allem Füchse gibt es zu viele. Ich muss einiges tun, um die Hasen zu schützen“, erklärt er.

Daher achtet er zusammen mit den Bauern darauf, dass die Tiere sich gut verstecken können – beispielsweise in Feldern mit geeigneten Pflanzen. Die Gründpflege nimmt einen großen Teil seiner Arbeit ein. Statt Rehe zu schießen, hilft er ihnen derzeit dabei, genug Schutz und Nahrung zu finden. Hecken und Baumgruppen stutzen, damit dichtes Gestrüpp wächst, Bäume und Wildkräuter pflanzen oder dies in Auftrag geben – manchmal hat Spiecker mehr mit Pflanzen als mit Tieren zu tun.

Kitze trägt der Jäger teils mit den Händen aus der Gefahrenzone

Wenn die Bauern planen, ein Feld zu mähen, melden sie sich vorher bei ihm – damit die dort versteckten Rehkitze nicht unters Messer geraten. „Ich komme dann mit einer Art Pieper, damit die erwachsenen Tiere ihre Kleinen von dort wegführen“, erklärt Spieker. Es gibt aber auch noch eine andere Methode: Der Jäger trägt das Bambi aus der Gefahrenzone. „Wenn der Pieper nicht reicht, nehme ich sie mit der Hand und setze sie in einen Korb oder Karton, damit sie in Sicherheit bleiben, bis das Feld fertig bearbeitet ist.“

An anderen Tagen beobachtet er mit dem Fernglas in der Hand, wie sich die Population der Tiere entwickelt. Er sitzt auf einem der Hochstände und schaut, wie viele Rehe durchs Gelände laufen, wie viele Kitze dabei sind, wie viele Füchse sich ins Freie trauen. Nur so kann er einschätzen, wie gut seine Schutzmaßnahmen greifen – und wie viele Tiere später geschossen werden müssen, damit der Bestand insgesamt im Gleichgewicht bleibt. Zu viele Rehe beispielsweise bedeuten, dass sie sich neue Reviere suchen – und auf den vielen Straßen in der Gegend Verkehrsunfälle verursachen können. Das sei derzeit bei rund 30 Prozent aller Rehe der Fall.