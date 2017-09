Herr Ehlert, Wie hat sich die Lage im Kammerbezirk in den vergangenen fünf bis zehn Jahren verändert?

Andreas Ehlert: Der Handwerkssektor boomt. Die Kapazitäten der Unternehmen sind vielfach voll ausgelastet. Das Handwerk wirkt in den letzten zehn Jahren als Schrittmacher der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an Rhein und Wupper, und hat beste Chancen, diese Position noch auszubauen. Dazu wollen wir gerne so viele junge Menschen wie möglich an uns binden und auf Basis unseres weltweit einmaligen Qualifikationsweges zu Autoren ihres eigenen Lebens machen.

Wie ist derzeit die Lage beim Ausbildungsmarkt im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf?

Ehlert: Die Handwerkskammer Düsseldorf konnte in diesem Jahr Monat für Monat mehr Eingänge an neu abgeschlossenen Lehrverträgen als im Vorjahr verzeichnen. Das stimmt mich optimistisch, dass wir zum Stichtag 30. September, an dem für die ausbildende Wirtschaft bundesweit Bilanz zum neuen Ausbildungsjahr gezogen wird, mit einem Zuwachs an neu zustande gekommenen Ausbildungsverhältnissen im Handwerk abschließen können.

Worauf führen Sie die erfolgreiche Entwicklung zurück?

Ehlert: Ich werte den erreichbaren Aufwuchs bei den Neuaufnahmen als Erfolg unserer immer weiter ausdifferenzierten und intensivierten Beratung. Wir erreichen auf diese Weise Schüler und Schulabgänger, die Schulen selbst und die Eltern besser als noch vor Jahren. Das gilt vor allem für Abgänger aus weiterführenden Schulen, für junge Frauen und für Studienzweifler, die wir als Zielgruppen ganz besonders in den Blick genommen haben: In einer Stadt wie Düsseldorf kommen mittlerweile mehr als 30 Prozent der Lehranfänger mit Abitur oder Fachhochschulreife zu uns. Natürlich sind Bewerber mit anderer Vorqualifikation weiterhin hoch willkommen. Übrigens greift auch die Image-Kampagne des Handwerks mit dem Appell an die Generation U 24 „Einfach machen!“ wirklich gut. Die Botschaft mit dem Ziel, Hemmschwellen und Überforderung zu überwinden, kommt an.

„Ich bin stolz, dass das Handwerk unverändert hohe Bereitschaft zur menschlichen und beruflichen Integration zeigt.“

In welchen Branchen und Berufen gibt es derzeit noch die besten Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen?

Ehlert: In den Lebensmittelhandwerken, im Baugewerbe und hier vor allem Dachdeckerhandwerk; zunehmend melden auch Ausbaugewerke wie das Maler-/ Lackiererhandwerk und die Installateure und Heizungsbauer nicht besetzte Kapazitäten. Technikinteressierte junge Menschen sollten sich unbedingt mit den besonders tollen Chancen im stark boomenden Elektro- und Informationstechnischen Handwerk befassen, der Leitbranche der Digitalisierung in unserem riesigen Wirtschaftsbereich! Eine neuere Entwicklung betrifft das Friseurhandwerk, das bisher als Kreativberuf keine Nachwuchssorgen kannte. Ja, auch in diesem Trendberuf kann man sich prima verwirklichen.