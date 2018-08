Der letzte Akt für den Kö-Bogen kostet 18 Millionen Euro. Beim Boden gibt es allerdings Probleme mit der Optik.

Düsseldorf. So prächtig die Simulationen für die Neubauten am Gründgens-Platz wirken, so trist sieht nun das Muster für den Boden aus. Eine kleine Fläche hat die Stadt bereits vor dem Kaufhof-Parkhaus gegossen. Man sieht: ein graue, grobgemaserte Betonfläche.

So richtig glücklich ist man bei der Stadt damit nicht. In der Vorlage der Verwaltung für den letzten Bauabschnitt des Projekts Kö-Bogen, die am Mittwoch den Politikern im Ordnungs- und Verkehrsausschuss vorgelegt wird, heißt es: „Hierzu werden noch verschiedene Muster zu fertigen sein, da erste Versuche zwar die Tauglichkeit, nicht aber die Gestaltung befriedigend gelöst haben.“ Durch Beimischungen von helleren und dunkleren Partikeln soll eine bessere Wirkung erzielt werden.

So sieht die erste Musterfläche für den Gründgens-Platz aus. Gegossen wurde sie vor dem Kaufhof-Parkhaus an der Kö.

Die Stadt erklärt auch, warum dort nicht die bislang für das Gebiet des Kö-Bogens verwendeten Pflastersteine verlegt werden können. Zwischen Kellerdecke des Schauspielhauses und der Platzoberfläche sind nur so wenige Zentimeter Raum, dass er für Pflastersteine nicht ausreicht. Deshalb werden die Neubauten von Architekt Christoph Ingenhoven (nicht zur Schadowstraße hin) sowie auch das Schauspielhaus von konventionellem Gussasphalt umschlossen.

Ein beleuchtetes Fontänenfeld für den Gründgens-Platz

Die Gestaltung der Oberflächen für den letzten Kö-Bogen-Akt kosten 18 Millionen Euro. Dafür bekommt der Gründgens-Platz etwa eine beleuchtete Wasserfontäne. Die Düsen werden in den Boden eingelassen, sodass der Platz auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterirdisch muss dafür eine so genannte Brunnenstube mit Technikraum und Reservoir eingebaut werden. Um die Nutzung des Platzes möglich zu machen, werden zudem unterirdisch Versorgungstrassen mit unterschiedlichen Anschlüssen erstellt.

Die Schadowstraße ist ebenfalls Teil des Konzeptes, das laut Stadt eng mit den Architekten Bruun & Möllers abgestimmt wird, die den Wettbewerb für die Gestaltung des Teils zwischen Berliner Allee und Tonhallenstraße gewonnen haben. Die heutige Fußgängerzone erhält dann die gleichen Markierungen etwa für Fußgänger und Radler. Und die Baumpflanzungen zwischen Tuchtinsel und U-Bahnhof Pempelforter Straße soll einheitlich mit Purpurerle, Gleditschie und Lederhülsenbäumen bepflanzt werden.

Provisorischer Boden bei Eröffnung des Schauspielhauses

Die Bauarbeiten für die Oberflächengestaltung sollen Anfang 2019 beginnen und zwölf bis 18 Monate dauern. Beim Blick auf den Zeitplan fällt auf, dass bei der Eröffnung des frischsanierten Schauspielhauses (in einem Jahr) und Ingenhoven-Gebäuden (voraussichtlich Anfang 2020) die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sein werden. Der Boden wird deshalb zunächst provisorisch angelegt.

Grund für die spätere Vollendung des Bodens: Er kann erst nach dem Abschluss der im Winter 2019/20 endenden Oberflächenarbeiten gegossen werden, da dafür Temperaturen von deutlich über null Grad nötig sind. Der Umbau der Schadowstraße erfolgt auch erst nach Fertigstellung der Ingenhoven-Bauten, die 600 Millionen Euro kosten und begrünte und zum Teil schräge Fassaden haben werden. Das Dach des kleinen Gebäudes soll als Liegewiese dienen.