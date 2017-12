So bleibt weiterhin Jean-Claude Bourgueil der einzige Drei-Sternekoch der Stadt: Zwei der begehrten Himmelskörper zeichnen sein legendäres Gourmet-Paradies Im Schiffchen im ersten Stock des wunderschönen Backsteinhauses in Kaiserswerth aus, während im Erdgeschoss Enzo im Schiffchen den einzigen Stern für italienische Kochkunst der Stadt inne hat.

Objektiver zu belegen ist Düsseldorfs einsame Klasse in der gehobenen Gastronomie. Denn auch in der Spitze sind wir absolute Spitze! Über der Stadt leuchten elf Himmelskörper des wichtigsten Gourmetführers „Guide Michelin“. Das sind elf Mal so viele wie im etwas kleineren Dortmund. Gemeindet man das Meerbuscher Anthony’s (mit seinem Mix aus afrikanischer, arabischer, französischer und deutscher Küche) kurzerhand mit ein (schließlich ist der ghanaische Chefkoch Anthony Sarpong auch noch in Düsseldorf tätig), wären es sogar zwölf Sterne, und damit einer mehr, als in der vermeintlichen NRW-Genießer-Hochburg, der fast doppelt so großen Domstadt.

Das Restaurant „Victorian“ an der Königsallee wurde in diesem Jahr geschlossen. Archiv

Doch wo viel Licht, ist auch Schatten. Die hiesige Veganer-Szene muss zwei weitere Verluste erleiden. Die Kneipe Butze schließt zum Ende des Jahres und auch die schöne Zeit von Dennis Riesen als Chefkoch des Amado Verde im Medienhafen ist dann vorbei. Der Spezialist für pflanzliche Ernährung im Fine Dining-Stil bleibt uns aber erhalten. Er wechselt ins Zurheide-Team an die Berliner Allee, wo er ab dem Frühjahr für leckere Alternativen jenseits der Fleischeslust sorgen will.

Und da kreative Köpfe nur selten beim traditionellen Standard bleiben können, fand in 2017 ein ständiges Kommen und Gehen statt. Ziemlich dumm aus der Wäsche schauten einige Stammgäste, als sie im November plötzlich vor verschlossenen Türen der Düsseldorfer Institution Victorian standen. Zunächst wurde ein Wasserschaden als Grund angegeben, doch schnell wurde klar, dass das Kö-Restaurant, das so viele junge und erfolgreiche Köche hervorgebracht hat, wohl schon Geschichte sein könnte. Der Betreiber, der das Lokal zuvor aufwendig umbaute, ist zwar ein erfahrener Geschäftsmann und Gastronom, doch um das innenstädtische Flagschiff der gehobenen Gastronomie wieder auf Kurs zu bringen, fehlte es anscheinend an Geduld, Mut und Know-How.

Marcel Schiefer hat seine beiden Restaurants geschlossen

Auch Düsseldorfs dienstältester Promi-Padrone Pasqualino Palmieri schloss sein legendäres Ristorante Amalfi im vergangenen Herbst endgültig. Den 70-jährigen Lino kann man aber weiterhin als Koch für Caterings oder Private Dinings mieten. Und auch Marcel Schiefer, kurzzeitig Sternekoch (Schorn) und Erfinder der „Rheinischen Tapas“, hat aus gesundheitlichen Gründen die Pforten seiner zuletzt geführten Lokale Bruderhaus und S-Raum verschlossen. Ebenfalls vorbei ist es mit den Burgerbuden Butch Becker und Richie‘n Rose, die im aktuellen heimischen Restaurantführer „Düsseldorf geht aus“ noch die beiden ersten Plätze der Pattie-Charts belegen.

Neben vielen neuen Konzepten und frischen Winden in Traditionshäusern wie Dorfschänke, Lido Malkasten, Fleher Hof oder Landhaus Freemann wechselten 2017 Namen und Betreiber wie am Fließband (was nicht immer mit einer bessern Qualität einherging). Aus Fehrenbach wurde Zweierlei, La Terrazza: The Grill, Mario’s: Lupo, D´Vine: Rob’s Kitchen, Güzel Voyage: Byliny, Nooij: Franz, Papa Yong: Kim´s Core, Pocchino: Bonalumi und so weiter. Lediglich Miss Moneypenny behielt ihren alten Namen trotz des Betreiberwechsels.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Auch das Reul’s schließt nach einem Jahr, allerdings zieht Betreiberin Agata Reul im Frühjahr mit ihrem Gourmettempel Agata’s von Derendorf in die umgebauten Räumlichkeiten im Unterbilker Derag Living Hotel um. Freuen darf man sich zudem auf die Eröffnungen von Zurheide (im Crown), dem neuen Gourmet-Tempel auf der Berliner Allee, und die Eröffnung des gläsernen Pavillons Wilma Wunder, einer Rund-um-die-Uhr-Gastronomie am Martin-Luther-Platz gegenüber der Johanneskirche.

Auch die gegenwärtigen Trends wie edle Steakhäuser, südamerikanische Küche und Weinbars werden Klein Paris’ kulinarische Disposition auch in den kommenden zwölf Monaten noch erweitern. Aber welche tollen News auch immer noch kommen werden: Gegessen wird weiterhin, was auf den Tisch kommt. Guten Appetit.