Die Zoofachleute sind sich einig: Ein Besuch bei Regen kann besonders schön sein. Denn die Tiere reagieren neugieriger auf die wenigen Besucher.

Ein Zoobesuch ist ein typisches Ferienprogramm. Doch bei Regen? Darauf kommt man nicht gleich. Dabei ist das gar nicht so eine schlechte Idee: „Den Tieren macht Regen nichts“, sagt zum Beispiel Andreas Haeser-Kalthoff, Geschäftsführer des Zoovereins in Wuppertal. Er findet: „Es ist fast ein Geheimtipp, bei weniger gutem Wetter in den Zoo zu gehen.“

Wenn weniger Besucher vor den Gehegen stehen, würden die Tiere auch stärker auf den einzelnen reagieren: „Jeder ist dann begehrtes Schau-Objekt für das Tier.“ Vorzüge eines Besuchs bei Regen sieht auch Petra Schwinn, Sprecherin des Krefelder Zoos: „Ich finde es bei Regen ganz schön“, sagt sie. „Es ist etwas ruhiger, die Tiere sind entspannter.“

Haeser-Kalthoff erklärt, dass der Wuppertaler Zoo wegen seiner Lage am Hang überwiegend mit asphaltierten Wegen ausgestattet sei, einige flache Strecken seien mit einer wassergebundenen Decke mit kleinen Steinchen versehen. „Matschige Wege kenne ich nicht“, sagt er. Daher könnten die Besucher auch bei feuchtem Wetter bequem alle Tiergehege erreichen. In Krefeld dagegen sollten Besucher entsprechendes Schuhwerk anhaben: „Die Wege sind nicht asphaltiert“, sagt Petra Schwinn.

Auch womöglich große farbige Schirme würden die Tiere nicht erschreckten. „Das kennen die“, sagt Haeser-Kalthoffer in Anspielung auf den Ruf des Bergischen Lands als regenreiche Region. Der Schirm könne im Gegenteil verstärkte Neugier bei den Tieren wecken. Bei manchen Tieren lasse sich auch besonderes Verhalten im Regen beobachten: „Einige Vögel plustern sich auf“, nennt er ein Beispiel.

Wem es zu nass wird, kann die Tierhäuser aufsuchen

Wem es zwischendurch zu nass wird, der kann in Krefeld und Wuppertal immer wieder in die Tierhäuser gehen und dort im Trockenen die tierischen Bewohner beobachten. In Krefeld zum Beispiel flattern farbenprächtige Schmetterlinge im Schmetterlingshaus. Schlangen und Krokodile sind im Regenwaldhaus zu erleben, es gibt ein Haus für Affen und eines für Vögel. Das Forscherhaus lädt zu Mitmach-Aktionen ein, zum Beispiel Mikroskopieren.

In Wuppertal sind Fische, Amphibien und Insekten im Aquarium zu entdecken. Auch die Pinguine tummeln sich in einem eigenen Haus, in dem Besucher sie beim Watscheln oder bei der Fütterung beobachten können. Im Affen- und Katzenhaus könnten die Besucher tierische Bewohner antreffen. Auf die Löwen in ihrem weitläufigen Gehege haben Besucher einen Ausblick aus einem Felsengewölbe heraus, das sie ebenfalls vor Regen schützt. Die Elefanten bleiben nach Einschätzung von Haeser-Kalthoff auch bei Regen meistens auf dem Außengelände. Auf die großen Tiere habe man aber vom Zoo-Restaurant Okavango aus die beste Aussicht.