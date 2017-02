Warum die Leute den Kö-Bogen ansteuern, ist klar: zum Shoppen. Auch wegen des gastronomischen Angebots. Doch gerade da wird von den Befragten noch Verbesserungsbedarf gesehen. Schon im letzten Jahr war ein Eis-Salon vermisst worden. Die Kö-Bogen-Betreiber reagierten temporär: mit einer sommerlichen Sundownerparty. Die kam gut an dort, wo der Kö-Bogen eigentlich am schönsten ist, aber leider meist gähnend leer: rund um den Uecker-Nagel. Unverständlich, warum hier nicht von Anfang an Gastronomie geplant wurde. Terrasse im Sommer und Veranda im Winter - das würde einschlagen. Wenn noch dazu die Stadt den Hofgarten zum Leuchten bringt, wär’s der Hammer.

Mehr zum Thema Düsseldorf gewöhnt sich an den Kö-Bogen