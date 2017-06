Die SPD lud am Samstag zum Picknick am Brückerbach. Rezepte der Speisen werden nachher ausgetauscht.

Düsseldorf. Ob Essen, Getränke, Sitzgelegenheiten oder Tischdekoration – jeder Gast brachte etwas mit: Unter dem Motto „Wir Werstener schlemmen zusammen“ lud die SPD in Wersten am Samstag zu einem kulinarischen Ausflug an den Brückerbach ein. „Nach dem gelungenen ersten Mal haben wir uns dazu entschlossen, dieses Konzept gemeinsam fortzuführen“, sagt Norbert Fischer vom Vorstand der SPD Wersten. Die Idee: Auf eine „genießerische Art und Weise“ sollen die Bewohner des Stadtteils miteinander ins Gespräch kommen. Die Parteizugehörigkeit spiele dabei überhaupt keine Rolle: „Es gibt keinen Dresscode, auch kein Rot.“

Bei einem Seminar ist einst die Idee entstanden

Rund 20 Gäste fanden sich so am Nachmittag an der langen Deichtafel ein. Auf den Tischen gab es allerlei unterschiedliche Delikatessen: Käseplatten, Salate, spanische Tortillas, italienischer Thunfischsalat und die „scharfe Acht“, eine Käsespezialität aus Mecklenburg-Vorpommern. Der organisatorische Aufwand der Veranstaltung sei übersichtlich gewesen, so die Organisatoren, drei große Tische und ein halbes Dutzend Sitzbänke reichten vollkommen aus. „Natürlich darf das eine oder andere Bierchen und Schnäpschen dabei nicht fehlen“, sagt Fischer.

Auf die Idee der Deichtafel sei man bei einem der alljährlichen Seminare gekommen, sagt Ratsfrau Cornelia Mohrs: „Dort haben wir gemeinsam überlegt, was wir als SPD Wersten mit den Bürgern gemeinsam machen können. Dabei kam uns dann die Idee zur Deichtafel am Brückerbach.“

Mit der Resonanz war Mohrs sichtlich zufrieden und auch den Besuchern schien die Atmosphäre vor Ort zu gefallen. Wolfgang Vergölts (67), Vorstand des Heimatvereins Werstener Jonges, war zum zweiten Mal dabei: „Letztes Jahr hat die Deichtafel so viel Spaß gemacht, dass wir uns auf die diesjährige Tafel ganz besonders gefreut haben.“ Sein persönlicher Favorit unter den Delikatessen war die Knoblauchcreme von Norbert Fischer. „Die Rezepte werden später unter den Besuchern per Mail ausgetauscht“, sagt Vergölts.

Während die Bürger bei gutem Essen beisammen saßen, schwebte ein majestätischer Graureiher über ihre Köpfe hinweg – und landete am Rande des Bachs. Der Lebensraum des Graureihers liegt oft in der Nähe von Gewässern im Landesinneren, damit ist auch der Brückerbach in Wersten ein ideales Plätzchen für ihn.

Letztes Jahr war mehr Laufkundschaft dabei

Heidewig Dross (76) freute sich über den gefiederten Besuch: „Was gibt es schöneres als ein Häppchen in der Natur zu genießen? Letztes Jahr war aber viel mehr Laufkundschaft da, die Spaziergänger sind spontan zu uns gekommen und haben sich an unsere Tafel gesetzt.“ Nichtsdestotrotz war der Nachmittag für sie ein voller Erfolg, was aber war ihre persönliche Lieblingsdelikatesse? „Ganz klar der Weichkäse mit Datteln. Der schmeckt einfach ausgezeichnet.“

Für die Deichtafel im nächsten Jahr hat Heidewig Dross zwei Wünsche: „Dass unsere Tafel jedes Jahr etwas mehr wächst und dass es mehr Besucher gibt. Denn das Ziel sollte sein, dass die Deichtafel am Brückerbach ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens im Stadtteil wird.“