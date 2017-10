Deichmann–Preis mit Nazan EckesFlohmarkt in der Theater-Kantine

Die Integration aller, gleich ihrer Nationalität, Veranlagung oder ihrer sozialen Herkunft, ist eine der größten Herausforderungen, vor der die Gesellschaft steht. Der Deichmann-Förderpreis für Integration zeichnet im dreizehnten Jahr Projekte aus, die sich besonders für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Der Preis ist mit 100 000 Euro dotiert. Heinrich Deichmann, Initiator des Förderpreises und Vorsitzender des Verwaltungsrates von Europas größtem Schuheinzelhändler, wird die Preise übergeben. Moderiert wird das Finale von Jury-Mitglied und Schirmherrin Nazan Eckes. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 21. November, um 10 Uhr in Düsseldorf statt, und zwar im Finanzkaufhaus der Stadtsparkasse an der Berliner Allee.

Ihr „Freudenflohmarktfest“ feiern am Dienstag, 31. Oktober, von 12 bis 17 Uhr die Macher der Theater-Kantine an der Ronsdorfer Straße 74. Neben Vintage-Möbeln, Kleidern, Lampen und weiteren Flohmarktständen ist, wie in der Theaterkantine üblich, auch für Essen und Trinken gesorgt. Die Besucher können sich auf selbstgebackenen Kuchen, Pasta und Thaisüppchen sowie Bier und Wein und andere Getränke freuen. Der Eintritt ist frei. Auf viel Besuch freuen sich die Veranstalter des Flohmarkts, Heike und Rüdiger Fabry. Es gibt Selbstgestricktes, Eingemachtes, kleine Kunstwerke, tolle Klamotten, schöne Dinge, Schmöker und alte Filme. Dazu spielt Foof funkige Musik und Juliane Blum romantische Lieder.