Laut Bilanz von 2016 hat der Verein Verbindlichkeiten von 15,2 Millionen Euro – und sie steigen weiter.

Düsseldorf. Stephan Hoberg hat dieser Tage einen bemerkenswerten Satz gesagt: „Wir haben uns wirtschaftlich deutlich verbessert“, wird der Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH in einem Interview von der „Rheinischen Post“ zitiert. Und wenn man böswillig ist, könnte man fragen: Von welcher DEG spricht der Mann da? Meint er wirklich die, die er und sein Bruder Peter seit geraumer Zeit mit ihren immer neuen Finanzhilfen am Leben halten? Die, die der Stadt mehr als drei und ihren Gesellschaftern noch mal mehr als zehn Millionen Euro schuldet? Ja, vermutlich meint er die. Und als Gesellschafter, der es im Sinn hat, die DEG in einem guten Licht dastehen zu lassen, muss er diesen Satz vielleicht sagen. Nur kann man ihn auch glauben?

Wer sich auf die Suche nach validen Zahlen macht, landet im Bundesanzeiger, dem offiziellen Amtsblatt, in dem Kapitalgesellschaften wie die DEG Eishockey GmbH ihren Jahresabschluss veröffentlichen müssen. Weil man dafür aber ein Jahr Zeit hat, behandelt die aktuellste Bilanz die Eishockey-Saison 2015/2016. Und die sowie die vorherigen sprechen nicht unbedingt dafür, dass es sich bei der DEG finanziell in die richtige Richtung entwickelt.

Zwei Brüder, die die Düsseldorfer EG mit ihrem Geld am Leben halten: Peter (l.) und Stephan Hoberg. Archiv

Obwohl der Club im Jahr zuvor überraschend ins Halbfinale gekommen war, eine kleine Euphorie ausgelöst hatte und danach in der Champions League spielte, stand am Ende ein Jahresfehlbetrag von satten 4,7 Millionen Euro. Was die Verbindlichkeiten weiter wachsen ließ: Bei 15,2 Millionen Euro lagen die laut der im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz zum 30. April 2016.

Nach Informationen dieser Zeitung sind die Verbindlichkeiten seitdem nicht etwa gesunken, sondern noch einmal um mehrere Millionen in die Höhe gegangen. Weil die DEG die Play-offs der Saison 2016/2017 verpasste und auf mehrere (in der Regel) ausverkaufte Heimspiele verzichte musste. Und weil es seitdem zahlreiche personelle Veränderung gegeben hat.

In der nächsten Saison müssen zwei Cheftrainer bezahlt werden

In der im September beginnenden neuen Saison muss ja neben dem neuen Trainer (Mike Pellegrims) auch der alte, freigestellte (Christof Kreutzer) bezahlt werden. Ganz zu schweigen von den vielen neuen Mitarbeitern rund um das Team (fester Athletiktrainer, fester Torwarttrainer, Scouts) sowie auf der Geschäftsstelle (Sponsoren-Beschaffer). Zudem steigen die Mietschulden beid er Stadt immer weiter an. Am Ende der Saison 2017/2018 könnten die Verbindlichkeiten der DEG an der 20-Millionen-Euro-Marke kratzen, was mehr als das Doppelte des Jahresetats wäre. Dabei ist es gerade mal sechs Jahre her, dass die Verbindlichkeiten bei erträglichen 1,8 Millionen Euro lagen.