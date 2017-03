Düsseldorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Fernseher in einer Wohnung in Bilk durch einen technischen Defekt angefangen zu brennen. In dem Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße wurden keine Personen verletzt.

Die alamierte Feuerwehr rückte mit einem Atemschutztrupp zur Wohnung im 2. Obergeschoss vor. Weitere Einsatzkräfte verschafften sich über die Drehleiter Zugang zur Wohnung.

Die Wohnung wurde parallel zu den Löscharbeiten durchsucht. Die Bewohner waren nicht anwesend. Eine halbe Stunde später war der Brand gelöscht und die Wohnung musste mit Hochleistungslüftern belüftet werden.

Für den Zeitraum des Einsatzes musste die Brunnenstraße gesperrt und der Rheinbahnbetrieb unterbrochen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.