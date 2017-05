U-Bahn-Störungen in Düsseldorf: Am Dienstagabend waren in einem U-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof Teile der Decke auf die Gleise gefallen. Es kommt zu Verspätungen - wahrscheinlich sogar bis zum Japantag.

Seit dem späten Dienstagabend kommt es auf den U-Bahnlinien U70, U74, U75, U76, U77, U78 und U79 in Richtung Düsseldorfer Norden zu deutlichen Verspätungen. Die Züge können in Richtung Heinrich-Heine-Allee nicht mehr über Gleis 3 fahren und werden auf Gleis 1 umgeleitet. „Grund für die Gleissperrung sind fremde Kabelbauarbeiten am Konrad-Adenauer-Platz, die unsere Decke über Gleis 3 beschädigt haben“, schreibt die Rheinbahn auf ihrer Facebook-Seite.

Am Dienstag gegen 23.40 Uhr war die Düsseldorfer Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Hauptbahnhof in Düsseldorf ausgerückt. Dort hatten sich in einem U-Bahntunnel auf einer Fläche von zwei bis drei Quadratmetern bei Fernwärmeleitungsbauarbeiten Deckenteile gelöst und waren auf die Oberleitung und die Gleise gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Mittwochmittag teilte eine Mitarbeiterin der Rheinbahn unserer Redaktion mit, dass ein Statiker der Stadt vor Ort ist und erst im Anschluss abgeschätzt werden kann, wann das Gleis wieder befahren werden kann. Man arbeite unter Hochdruck daran das Gleis bis zum Wochenende wieder zu öffnen. Es gebe keine Zugausfälle, es kann allerdings in den Stoßzeiten weiterhin zu Verspätungen kommen. Wie lange genau, sei noch nicht abschätzbar

Baggerarbeiten vor dem Eingang des Bahnhofsgebäudes sollen laut Feuerwehr für den Zwischenfall verantwortlich sein. Die betreffende Baustelle sei in Absprache mit dem Amt für Verkehrsmanagement noch in der Nacht stillgelegt worden. ull