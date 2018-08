Ein Gutachter fordert die Stadt Düsseldorf auf, den umstrittenen Paragrafen 6 der Straßenordnung abzuschaffen. Folgt dem der Stadtrat?

Düsseldorf. Die Ratsfraktion der Linken will im Verbund mit der Obdachlosenhilfe von Fiftyfifty einen Teil der Düsseldorfer Straßenordnung kippen. Als Hebel soll ein Rechtsgutachten dienen, dass der der Linkspartei nahestehende Rechtsanwalt Jasper Prigge jetzt vorgelegt hat. Und das im Kern sagt: Der Paragraf 6 der Straßenordnung ist weitgehend rechtswidrig. Der definiert störendes Verhalten auf Straßen und in Anlagen und untersagt dann explizit aggressives Betteln, das „Lagern in Personengruppen“, Lärmen, Störungen in Verbindung mit Alkoholgenuss oder die „Verrichtung der Notdurft“. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit Geldbußen zwischen fünf und 1000 Euro belegt werden.

Wenn es vor Gericht gehen sollte, zog die Stadt zurück

Tatsächlich werden (vermeintliche) Verstöße gegen ihn seit Jahren von den Mitarbeitern des Ordnungs- und Servicedienstes geahndet und mit Platzverweisen, Verwarnungs- oder Bußgeldern geahndet, vor allem Obdachlose und Bettler sind davon betroffen, meint Prigge. Der Jurist glaubt, dass die aufgeführten Tatbestände alle nicht haltbar sind. So sei eine saubere Abgrenzung von „erlaubtem“ und „aggressivem Betteln“ kaum zu ziehen; „Störungen im Zusammenhang mit Alkoholgenuss“, „Lärmen“ stelle keine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Im übrigen könnte der OSD auch ohne den Paragrafen 6 durchaus gegen Belästigungen der Allgemeinheit vorgehen, dafür gebe es genügend Normen.

Prigge, die Linke und Fiftyfifty wollen zunächst, dass der Paragraf endlich juristisch auf den Prüfstand kommt. Dafür freilich muss ein Betroffener klagen – vor dem Verwaltungsgericht zum Beispiel gegen einen Platzverweis; oder vor dem Amtsgericht gegen einen Bußgeldbescheid. Dazu ist es bislang nie gekommen. Prigge: „Interessanterweise hat die Stadt ihre Bescheide immer zurückgezogen, bevor sie vor Gericht verhandelt wurden.“ Er meint, weil die Juristen im Rathaus wüssten, dass Paragraf 6 nicht gerichtsfest sei – spätestens seit 2007 mal ein Verfahren vom Amtsgericht gegen einen Obdachlosen wegen „Lagerns“ eingestellt worden ist, weil der Bußgeldbescheid „keine Verfahrensgrundlage“ biete.

Die Düsseldorfer Straßenordnung trat im Juni 1997 als Grundlage für die Arbeit des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) der Stadt in Kraft. Der umstrittene Paragraf 6 wurde kurz nach dem Amtsantritt von OB Joachim Erwin im März 2000 in Teilen neu gefasst (u.a. „Lagern in Personengruppen“, Störungen in Verbindung mit Alkoholgenuss“ „aggressives Betteln“) und konkretisiert. Das war schon damals politisch stark umstritten, neben der Linken lehnten im Stadtrat auch SPD und Grüne die Neufassung ab, kamen aber nicht gegen die CDU-FDP-Mehrheit an. „Doch jetzt gibt es neue Mehrheitsverhältnisse“, sagt Lutz Pfundner, der Fraktionschef der Linken, und meint damit, dass es mit der Ampel eine politische Mehrheit gegen den Paragrafen 6 der Straßenordnung gibt – oder geben müsste: „Wir werden wohl einen entsprechenden Antrag im Rat stellen, dann werden wir sehen“, sagt Pfundner.

Obdachlose wie Jörg Hilden beklagen vor allem, wie willkürlich der OSD vorgehe, „manche Mitarbeiter sind recht liberal und halten sich zurück, andere greifen schon bei jeder Kleinigkeit rabiat durch.“ Er räumt ein, dass sich längst nicht alle Obdachlosen oder Bettler stets gut benähmen „oft regeln wir ja selbst Probleme“. Julia von Lindern, Sozialarbeiterin bei Fiftyfifty, will neben der juristischen Klärung vor allem „einen besseren Umgang mit Obdachlosen, dass sich der Konflikt nicht immer weiter hochschaukelt, denn das schadet beiden Seiten und führt zu nichts Gutem“.