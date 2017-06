Nicht nur an der Kasernenstraße stehen noch die Restarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Wehrhahnlinie an. Auch der Graf-Adolf-Platz ist immer noch nicht hergerichtet. Hier sprießt das Unkraut auf der Freifläche rund um den U-Bahn-Eingang. In den vergangenen Tagen wurden neben den Treppenabgängen und Aufzügen zu dem U-Bahnhof Blitzschutzmasten aufgestellt. Nun soll laut Stadt auch noch Rasen eingesät oder Rollrasen verlegt werden. Dies geschieht aber erst nach dem Grand Départ am ersten Juli-Wochenende.