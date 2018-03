Zu Ostern eine kleine Auferstehungsgeschichte: Eine junge Frau verschleppt eine Erkältung und stirbt fast. Ihr Mann und Ärzte retten sie. Auch auf den folgenden Seiten widmen wir uns Menschen an der Grenze von Leben und Tod.

Gesa Geissel-Lüde ist 36 Jahre alt, seit vier Jahren verheiratet und seit vier Wochen Mutter des kleinen Konstantin. Sie arbeitet – außerhalb des Mutterschutzes, natürlich – als Marketing-Managerin bei einem großen Düsseldorfer Unternehmen, steht also zweifelsfrei mitten im Leben. Aber mitten in ihrem zweiten Leben. Denn sie war, drastisch gesprochen, schon mal tot. Der Grund: eine verschleppte Erkältung.

Überlebter plötzlicher Herztod lautete ihre Diagnose im Februar 2009, als sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Bis dahin hing ihr Leben am seidenen Faden. „Ich hatte eine Grippe verschleppt, auf die ich nicht besonders gut Acht gegeben hatte“, erzählt sie gestern beim Gespräch im Augusta Krankenhaus in Rath. Dorthin brachte sie damals auch der Rettungswagen. „Habe einfach weiter Sport gemacht, viel gearbeitet und, ja, auch Karneval gefeiert.“ Sie ist ein fröhlicher, liebenswerter Mensch, spricht offen, ohne erkennbares Trauma über das Erlebte.

Nach einem Karnevalsabend legte sie sich ins Bett und wurde bewusstlos. Von da an erinnert sie sich an nichts mehr. Nicht daran, dass ihr Mann, damals noch ihr Freund, hereinkam und bemerkte, dass sie seltsam und irgendwann gar nicht mehr atmete. Nicht daran, dass er den Rettungsdienst rief und anfing, sie mit einer Herzdruckmassage wiederzubeleben. Auch nicht an die Ankunft im Krankenhaus. Kein berühmtes weißes Licht, einfach keine Erinnerung.

„Frau Geissel-Lüdes Mann hat genau das Richtige getan. Das war überlebenswichtig“, sagt Dr. René Weber, Oberarzt in der Kardiologie des Krankenhauses. Was passiert war: Die damals 27-Jährige hatte durch die Erkältung eine Herzmuskelentzündung bekommen. Die war die Voraussetzung für das, was an jenem Abend passierte: Gesa Geissel-Lüde bekam Kammerflimmern. „Sie müssen sich vorstellen, dass das Herz dann nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper pumpt. Es pumpt nicht mehr gleichmäßig, sondern zittert nur noch unkontrolliert“, erklärt Weber. Mit jeder Minute, in der nichts getan werde, sinke die Überlebenschance dramatisch. Die Betroffenen verlieren das Bewusstsein, die Sauerstoffversorgung im Körper kommt zum Erliegen und wenn es keine Hilfe gibt, führt dieser Zustand zum Tod. Zum plötzlichen Herztod.

Nicht in diesem Fall. Der Ehemann hat mit der Herzdruckmassage dafür gesorgt, dass das Blut weiter zirkuliert. Dem Eingreifen ihres Mannes sei es auch zu verdanken, dass die 36-Jährige heute keinen bleibenden Hirnschaden hat. Der Notarzt setzte kurz nach Eintreffen den Defibrillator ein, der Stromstoß unterbrach das Kammerflimmern, das Herz konnte wieder pumpen.