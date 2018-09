In den Stadtteilen wird auf der Straße gefeiert, aber auch im Central und bei Parklife im Hofgarten.

Düsseldorf. In der halben Stadt wird am Samstag und Sonntag gefeiert. Wir geben einen Überblick:

Schauspielhaus-Fest im Central Das Schauspielhaus eröffnet die Spielzeit am Samstag um 16 Uhr mit einem Gratis-Fest im Central. Es gibt ein Kinderprogramm sowie für Erwachsene Konzerte (auf dem Vorplatz), Lesungen und Führungen. Auch eine Kostümversteigerung steht an. In der Saisonvorschau um 20 Uhr stellen Ensemble, Regisseure und Autoren den Spielplan vor (sieben Euro). Details unter: www.dhaus.de

Parklife im Hofgarten Der nächste und in diesem Jahr vorletzte Ausflug in einen Düsseldorfer Park steht an. Am Sonntag geht es um 12 Uhr im Hofgarten los. An den Decks steht dieses Mal das Duo Oliver Korthals und DJ Buzz alias Bastian Küllenberg. Street-Food-Stände sind aufgebaut. Der Eintritt ist frei. Das Junge Schauspielhaus ist zudem mit einem mobilen Fußballtor am Start, das DRK bietet einen Sinnes-parcours für Lebensmittel an.

Südpark-Fest Die Werkstatt für angepasste Arbeit feiert Jubiläum im Südpark. Seit 30 Jahren pflegt sie ihn. Das wird am Samstag von 11 bis 18 Uhr In den Großen Banden 60 gefeiert. Auf der Bühne stehen Volker Rosin (ab 11.30 Uhr), Swinging Funfares, Uli Binger, Danny and the chicks, Max Weyers und gegen 17 Uhr Veronika (Double von Helene Fischer). Auch die neue Spiellandschaft „Kraut und Rüben“ wird eröffnet.

Street-Food In den Schwanenhöfen gibt es ein Street-Food-Festival, am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind etwa Futter Flotte, Zuzumi, Awa, Buns and Sons co. der kleine Munchkin, Pani Puri, Provolino, Israeli Food, Schvarz Kaffee, Balinese Streetfood.

Prummekirmes in Benrath Zur Benrather Prummekirmes bittet die Schützenbruderschaft St. Cäcilia Benrath am Samstag und Sonntag auf dem Benrather Marktplatz. Beim Fest, dem die Prumme (die Pflaume) ihren Namen gibt, findet an beiden Tagen ein großer Waren-, Kram- und Kunsthandwerkermarkt auf der Haupt- und auf der Heubesstraße statt. Am Samstag bietet der Schützenverein Schießwettbewerbe für alle an. Um 17 Uhr gibt es Musik mit der Gruppe „5 at 5“. Am Sonntag beginnt die Prummekirmes um 11 Uhr. Im Mittelpunkt steht der Pflaumenkuchenverkauf neben der Pfarrkirche St. Cäcilia. Auf dem Marktplatz tritt die Band „9 1/2“ auf.