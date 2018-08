Am Samstag öffnet die größte Camping-Messe der Welt. Was es für Besucher zu beachten gilt.

Für die Caravaning-Hersteller war es der beste Juli aller Zeiten. So wurden über 7500 neue Fahrzeuge zugelassen. Im ersten Halbjahr 2018 erzielte die Branche mit mehr als 46 500 neu zugelassenen Freizeitfahrzeugen einen Rekord, wie der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Freitag in Düsseldorf berichtete. Was gilt es aber für Besucher der Messe zu beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen der weltweit größten Campingmesse, die heute in der Düsseldorfer Messe beginnt.

Wann kann man den Caravan Salon besuchen?

Der Caravan Salon ist vom heutigen Samstag, 25. August, bis zum 2. September jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag war die Messe nur für Fachbesucher zugänglich.

Wo findet die Messe statt?

Auf dem Düsseldorfer Messegelände, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf.

Was kostet der Eintritt und wie kann man Tickets buchen?

Die Online-Tageskarte kostet für Erwachsene 15 Euro, das Tagesticket an der Kasse 18 Euro. Für Schüler, Studenten und Kinder sind verbilligte Eintrittskarten erhältlich. Tickets buchen kann man über die Hotline 0211/ 4560-760, per Mail an ticket@messe-duesseldorf.de oder über die Website shop.messe-duesseldorf.de

Wo kann man am besten parken?

Die Autobahn A44 führt direkt am Messegelände entlang. Über die Ausfahrt 29 Messe/Arena, erreichen Besucher die beiden Großparkplätze P1/P2. Mit einem Busshuttle kommen Gäste zu den Eingängen. Die Parkplatzgebühren für einen Tag betragen 30 Euro.

Wie funktioniert die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Mit den Straßenbahnlinien U78 Arena/Messe Nord und U79 Messe Ost (Ausstieg: Messe Ost/Stockumer Kirchstr.), außerdem fährt der Bus 722 (Ausstieg: Messe Ost oder Messe Süd / CCD). Während der Messe bietet die Rheinbahn außerdem den Flughafen-Shuttlebus 896 an.

Was ist dieses Jahr besonders zu beachten?

Das erste Bundesligaspiel der Fortuna in dieser Saison am Samstag um 15.30 Uhr wird auch für Caravan-Gäste eine Herausforderung darstellen. Denn im ganzen Bereich rund um Arena und Messe ist mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Welche Modelle sind gerade am begehrtesten?

Bei vielen Campern sind laut CIVD agile, kompakte Modelle gefragt. Zugleich seien etliche Verbraucher bereit, für Ausstattungsextras, digitale Aufrüstung und Komfort mehr zu zahlen. Der Durchschnittspreis für neue Reisemobile lag 2017 bei rund 71 400 Euro, für einen Caravan bei gut 19 900 Euro. Bei den elektronischen Helfern sind Rückfahrkameras, Rangiersysteme oder auch Apps gefragt, mit denen Füllstände von Batterien, Wassertanks und Gasversorgung zu kontrollieren sind.

Was wird den Gästen auf der Caravan Salon geboten? Die Campinginteressierten können unter anderem Probefahrten mit einigen Campingmobilen machen. Dazu sollten sie ihren Führerschein mitbringen. Folgende Firmen bieten eine Probefahrt an: Hymer (Halle 17), Iveco (16), Lastrada (15), Malibu (15) und Carthago (16).