Das volle Programm für die Osterferien in Düsseldorf

Fußball, Tanzen, Hochseilgarten, Filmen und mehr – Schüler haben die Qual der Wahl.

Düsseldorf. Die Ferien stehen vor der Tür, in gut zwei Wochen ist erst mal Pause vom Lernen. Sportvereine, Museen und Freizeiteinrichtungen haben sich Programme überlegt. Die Schüler haben die Wahl zwischen kurzen Workshops und mehrtägigen Camps, zwischen Sport, Abenteuer, Spielen und Kunstaktionen. Einige sind schon ausgebucht. Hier ein Überblick über ausgewählte Angebote, bei denen noch Plätze frei sind.

Tanz, Fußball, Hockey, Trampolin: Mehrtägige Bewegungs-Camps

Wer ein Angebot für eine ganze Woche sucht, wird vor allem bei Sportcamps wie Fußball oder Hockey fündig – oder beim Tanzen. „Dance, Dance, Dance“ heißt es beim kostenlosen Tanzlabor von Akki – Aktion und Kultur mit Kindern. Von Dienstag, 18., bis Samstag, 22. April öffnen die Räume in der Siegburger Straße 25. Jeweils von 10 bis 15 Uhr experimentieren tanzbegeisterte Kinder von 8 bis 14 Jahren mit Bewegungsformen. Hier sollte man schnell sein, es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung per Telefon, 7885534, oder E-Mail

h.p.rams@akki-ev.de.

Eine Woche gefüllt mit Fußball, Klettern, Toben auf dem Wasserspielplatz oder Gesellschaftsspielen erleben die Teilnehmer beim Camp des Zentrums für angewandte Fußballlehre. Dort trainieren Lehrer der deutschen Fußballschule. Teilnehmen können Schüler von acht bis 14 Jahren. Trainiert wird täglich von 9.30 bis 17 Uhr beim S. C. Schwarz-Weiss 06 e.V., Stoffeler Kapellenweg 72. Das erste Camp geht von 10. bis 13. April, das zweite vom 18. bis 21. April. Kosten: 129 Euro. Eine Anmeldung ist online möglich unter:

www.zfaf.de/Feriencamps

Kampfkünste und verschiedene Sport- und Spielangebote stehen dieses Jahr bei einem Camp des Sportactionbusses im Mittelpunkt, täglich von 10. bis 13. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Teilnehmen können Jugendliche ab 11 Jahren. Die gesamten vier Tage kosten 35 Euro, mit Düsselpass 17 Euro. Anmeldung nur online unter

www.sportactionbus.de

Hockey gibt es beim Hellerhofer Sportverein, Eichsfelder Straße 33, von 18. bis 21. April, von 9.30 bis 16 Uhr. Kinder von fünf bis zwölf Jahren lernen spielerisch die Grundlagen. Kosten: 35 Euro, mit Düsselpass 17 Euro. Anmeldung per Mail an

schickenberg@gmx.de

Mädchen von vier bis acht Jahren kommen beim Kunstturnleistungszentrum in der Paul-Thomas-Straße 35, auf ihre Kosten. Sie üben unter anderem an Trampolin und Stufenbarren. Buchbar ist das Camp je für eine Woche – besonders in der zweiten Woche sind noch Plätze frei. Das Programm geht täglich von 9 bis 14 Uhr und kostet 160 Euro. Anmeldung:

info@klz-duesseldorf.de

Freizeitangebote mit wechselndem Programm

Mehrtägige Betreuung mit wechselndem Programm – mit Ausflügen, Spiel und Sport – bietet das Jugendamt in mehreren Stadtteilen an. Hier sind teils nur noch wenige Plätze frei. In Gerresheim öffnet die Jugendeinrichtungin der Gräulinger Straße 56 vom 10. bis 21. April, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Kosten: 70 Euro, mit Düsselpass 34 Euro. Infos und Anmeldung 89 95447.

Eine Schnitzeljagd, Sport, Ausflüge in den Hochseilgarten, zum Bowlen und ins Kino sind in Niederkassel im Rondell geplant. Willkommen sind Kinder von acht bis 14 Jahren zwischen 9 und und 17 Uhr in der Lewitstraße 2b. Es gibt noch Plätze für die zweite Ferienwoche. Kosten: 70 Euro, ermäßig 34. Anmeldung unter Telefon 89-27881.

In Unterrath können Kinder von acht bis 14 Jahren neben Sport und Action auch basteln, backen und kochen. Die Betreuung und das Programm im Jugendclub am Ammerweg 14 bis 16 gehen täglich von 9 bis 17 Uhr. Kosten pro Woche: 35 Euro, mit Düsselpass 17 Euro. Anmeldung per Telefon 414747 oder per Mail an:

benedikt.hoga@duesseldorf.de

Workshops für junge Entdecker, Schauspieler und Filmer

Bei mehreren Workshops im Stadtmuseum tauchen junge Teilnehmer in die Geschichte ein. Teils gibt es mehrere Epochen zu entdecken, teils spezielle Themen. Wie die Wikinger mit ihren Drachenbooten auch auf dem Rhein Schrecken verbreitet haben, darum geht es beispielsweise am Dienstag, 11. April, in der Berger Allee 2. Wissenswertes rund um das Leben der Männer erfahren Kinder von acht bis 13 Jahren von 12 bis 16 Uhr. Der Workshop kostet 10 Euro. Anmeldung bei Melanie Mäder, Telefon 89-96495 oder per E-Mail

melanie.maeder@duesseldorf.de

Aus einer Erzählung über die Abenteuer eines Fahrrads entwickeln Workshop-Teilnehmer ein eigenes Stück. Unter Anleitung der Theaterpädagogin Astrid Mühle improvisieren und üben Neun- bis 14-Jährige von Dienstag bis Donnerstag, 18. bis 20. April, von 10.30 bis 15.30 Uhr im Theatermuseum, Jägerhofstraße 1. Eine Vorführung vor Eltern, Großeltern und Freunden ist geplant. Kosten: 30 Euro. Anmeldung per Telefon an 8996130 oder per E-Mail:

kasse_theatermuseum@duesseldorf.de

Auch das Filmmuseum lädt zu mehreren Kursen für verschieden Altersgruppen ein, dazu zählt ein Workshop zu Zeichentrickfilm oder Krimi. Bei einem zweitägigen Filmworkshop erwecken Jugendliche ab zwölf Jahren schaurige Gestalten zum Leben. Sie lernen, wie man mit dem Spiel von Licht und Schatten, Kameraperspektiven und Tempo Spannung erzeugt. Aus den Aufnahmen entsteht eine DVD. Der Kurs findet Donnerstag, 20., und Freitag, 21. April, von 11 bis 14 Uhr im Filmmuseum, Schulstraße 4, statt. Kosten: 30 Euro. Anmeldung unter Telefon 89-94730 oder E-Mail:

karin.woyke@duesseldorf.de

Einen Überblick über Angebote gibt es auch im Internet:

www.duesselferien.de