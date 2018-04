„Die drei Tenöre“ gab es schon einmal. Wahrscheinlich von dem Tenor-Terzett inspiriert, formten sich nun die drei Düsseldorfer Tenöre Ricardo Marinello, Andreas Schönberg und Sascha Dücker zum Gesangs-Ensemble namens „Bohemians“. Nun gaben die Drei ein Benefizkonzert in der voll besetzten Andreaskirche. Die Camerata Louis Spohr unter der Leitung von Bernd Peter Fugelsang begleitete die Sänger. Der Erlös aus den gesammelten Spenden sollen den Einrichtungen „Obdachlosenhilfe“ und „Vision Teilen“ zugutekommen. Präsentiert wurde das Konzert von der Tischgemeinschaft „Reserve“ der Düsseldorfer Jonges.

Das bekannteste Trio-Mitglied ist Ricardo Marinello, vor Jahren im Fernsehen gefeiert als „Supertalent“. Um den jungen Tenor ist es ein wenig stiller geworden. Doch konnte er sich musikalisch weiter entwickeln. Jetzt sang er mit seinen Mitstreitern mediterranen Belcanto, darunter eine Arie aus Gaetanos Donizettis „Liebestrank“.

Marinello besitzt eine warme, weiche Stimme und eine Gefühls-Intensität, die den Vortrag für den Hörer zum emotionalen Erlebnis werden lässt. Damit bringt der Sänger viele natürliche Ressourcen für eine steile Karriere mit. Gleichzeitig scheint es, als habe der Tenor gesangstechnisch noch ein paar Lektionen nachzuholen. Denn nicht alle Spitzentöne gelingen vollkommen sauber und auch die eine oder andere Kantilene weist Intonationstrübungen auf. Momentweise wirkt das edle Material verletzlich und gefährdet.

Stimmlich nicht ganz so golden ausgestattet wie Marinello sind die beiden anderen Triomitglieder. Allerdings erweist sich Andreas Schönberg, Mitglied des Rheinopern-Ensembles, als versierter Sänger, der nun mit der berühmten Bildnis-Arie aus Mozarts „Zauberflöte“ musikalische Souveränität unter Beweis stellte. Mit noch etwas weniger Schmelz in der Stimme muss Sascha Dücker auskommen. Gleichwohl schlägt er sich wacker in schwierigen Arien wie der des Rodolfo aus Puccinis „La Bohème“. Besonders reizvoll sind die Darbietungen als Ensemble (Duett und Terzett). Da kommen viel Schwung und Stimmung in die Sache. Das Publikum spendete begeisterten Beifall. wal