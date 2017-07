www.move-it-sportcamps.de/feriencamp/sommercamp-multisport Das Profi-Fußballcamp in Wiehl bietet für 13- bis 17-Jährige vom 16. bis zum 22. Juli täglich zwei bis drei Trainingseinheiten an. Das Camp kostet inklusive sechs Übernachtungen 375 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter: www.ferienfussball.de www.move-it-sportcamps.de Für die Wasserfreunde Für die Schwimmer unter den Kindern gibt es auch bei den städtischen Schwimmbädern ein attraktives Angebot an Schwimmkursen. Für zehn Übungstage sind 47,50 Euro zu bezahlen. Die Kurse finden zwischen 8.15 Uhr und 13.15 Uhr mit maximal acht Personen je Kurs statt. Die Anmeldungen erfolgen an der jeweiligen Bäderkasse vor Ort. Folgende Schwimmbäder bieten in den angegebenen Zeiträumen Schwimmkurse an: Freizeitbad Düsselstrand, vom 17. bis zum 28. Juli, vom 31. Juli bis zum 11. August und vom 14. bis zum 25. August. Rufnummer: 95745 700. Schwimm in Bilk, vom 17. bis zum 28. Juli. Rufnummer: 95745 840. Gartenhallenbad Unterrath, vom 17. bis zum 28. Juli und vom 14. bis zum 25. August. Rufnummer: 95745 760. Familienbad Niederheid, vom 17. bis zum 28. Juli und vom 14. bis zum 25. August. Rufnummer: 95745 780. Für die Künstlerischen Auch die kreativen Kinder finden in den Sommerferien eine passende Beschäftigung: Die Kreativitätsschule Düsseldorf e.V. bietet vom 17. bis zum 21. Juli den Ferienkurs „Druck drauf“ an, in dem Kinder ab sechs Jahren eigene Druckvorlagen erstellen können. Der Kurs kostet 180 Euro. In dem Ferienkurs „Zeitlos“ können Kinder ab sechs Jahren selbst entwerfen, zeichnen, malen und mit verschiedenen Materialien konstruieren. Dieser findet vom 24. bis zum 28. Juli statt und kostet ebenfalls 180 Euro. Beide Kurse dauern jeweils neun bis 15 Uhr. Es wird empfohlen, Kleidung anzuziehen, die dreckig werden darf und einen Mittagssnack mitzunehmen. Rufnummer: 40 32 31 Die Anmeldung ist möglich unter: www.krea-duesseldorf.de Die Kunstsammlung NRW bietet zahlreiche Ferienkurse für Kinder bis zu 14 Jahren an. Das Entgeld beträgt zwischen 24 und 32 Euro exklusive von bis zu vier Euro zusätzlich anfallenden Materialkosten. Plätze können bei dem Besucherservice der Kunstsammlung gebucht werden. Anmeldung und Informationen unter Telefon 83 81 204 und

service@kunstsammlung.de www.kunstsammlung.de Für die Sechs- bis Zehnjährigen, die schon immer Zirkusluft schnuppern wollten, ist der Workshop „Manege frei – für deinen Zirkus!“ von der Kunsthalle passend. Dieser findet vom 19. bis zum 21. Juli statt und kostet 18 Euro. Der Workshop „Pop out your ideas“ für elf bis 15 Jährige Kinder findet ebenfalls vom 19. bis zum 21. Juli statt und kostet 20 Euro. In diesem stellen die Kinder Collagen über die vorher durchgeführte Rundtour „High and low culture“ mit Schablonen und Acrylfarben her. Es wird darum gebeten, einen Pausensnack mitzunehmen. Anmeldeschluss ist der 12. Juni. Anmeldung unter Telefon 8996256 bildung@kunsthalle-duesseldorf.de Kinder zwischen sieben und 13 Jahren erlernen am 18. Juli zwischen zwölf und 16 Uhr die Technik des Graffiti-Sprühens im Stadtmuseum und gehen durch Düsseldorf, um sich mit bekannten Streetart-Künstlern auseinanderzusetzen. Die Kosten von zehn Euro können vor Veranstaltungsbeginn an der Museumskasse bezahlt werden. Es wird empfohlen, einen Kittel oder ein altes Hemd mitzubringen. Anmeldung und weitere Informationen unter: melanie.maeder@duesseldorf.de www.duesseldorf.de/stadtmuseum/termine Für die schauspielerisch Begabten Kinder und Jugendliche können ihr Talent in der Schauspielschule „Nepumuck“ ausbauen: Die Theaterprojekte „Feodoras Schatz“ und „Die Vorstadtkrokodile“ werden für neun- bis 13-Jährige angeboten. Das Theaterprojekt „Feodoras Schatz“ findet vom 17. bis zum 20. Juli und nochmals vom 24. bis zum 27. Juli statt. Das Theaterprojekt „Die Vorstadtkrokodile“ kann vom 14. bis zum 17. August oder vom 21. bis zum 24. August besucht werden. Die Kurse kosten jeweils 150 Euro und finden von 10 bis 15 Uhr statt. Für Kinder zwischen elf und 16 Jahren wird der Workshop „Werbespots“ angeboten. Dieser findet vom 7. bis zum 10. August von zehn bis 15 Uhr statt und kostet ebenso 150 Euro. In diesem lernen Jugendliche Wichtiges über die Filmschauspielerei. Telefon: 5508813 Weitere Informationen unter: www.nepumuck.com Für die Naturforscher Die Heinrich-Heine-Universität bietet Acht- bis Zwölf-Jährigen, die gerne in der Natur forschen, vom 18. Juli bis zum 24. August an unterschiedlichen Terminen eine Entdeckungstour im Botanischen Garten an. In dem Workshop entdecken die Kinder die Pflanzen der Wikinger und die der alten Ägypter. Des Weiteren lernen sie die Geschichte hinter den Pflanzennamen und auch Einiges über Giftpflanzen. Die Anmeldung ist noch bis Montag möglich unter: