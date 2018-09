Zwölf besondere Schutzflächen gibt es in der NRW-Landeshauptstadt. Der große Überblick von den Rahmer Benden bis zur Urdenbacher Kämpe.

Düsseldorf ist eine lebenswerte Stadt. Dazu trägt nicht nur die Architektur oder die Nähe zum Rhein, sondern auch die Menge an naturnahen Flächen rund um das Stadtgebiet bei. Sie sind sowohl Orte der Erholung als auch Räume des Artenschutzes. Insgesamt zwölf dieser Naturschutzgebiete gibt es in der Landeshauptstadt. Ein Überblick:

1. Rahmer Benden Nördlich von Angermund befindet sich das 39 Hektar große Areal. Im 20. Jahrhundert wurden die Wiesen des Gebietes bei Hochwasser durch den angrenzenden Dickelsbach überflutet. Das Wasser blieb in den Senken, woraus sich später Moor bildete. Damit die offenen Feuchtflächen mit ihren seltenen Seggenarten und typischen Pflanzen (Schilf, Frauenfarn, Gilbweiderich) erhalten bleiben, wurde es 1993 unter Naturschutz gestellt.

ÖPNV: Buslinie 751 (Haltestelle: Ratingen, Am Eichenförstchen). Wanderparkplatz: Lintorfer Waldstraße/Kalkstraße.

2. Überanger Mark Radfahrer finden auf den ebenso breiten wie flachen Wegen im Waldgebiet ideale Bedingungen für eine ausgiebige Tour vor. Der Wald im Stadtteil Angermund wurde aufgrund seines Bestandes an alten Hainbuchen, Eschen, Ulmen und Weißdornen nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU als besonders schützenswerter Naturraum ausgewählt. Auch deshalb stellte die Bezirksregierung im Jahr 2002 die Überanger Mark durch eine Verordnung einstweilig als Naturschutzgebiet sicher, eine dauerhafte Festsetzung ist jedoch vorgesehen.

ÖPNV: Buslinie 749 (Haltestelle: Forst Kalkum). Wanderparkplatz: Kalkumer Schlossallee/An der Anger.

3. Pillebachtal Aufgrund seiner dichten Stadtlage versprüht das in Ludenberg befindliche Naturschutzgebiet einen ganz besonderen Charme. Charakteristisch sind die vielen Feuchtbiotope, in denen Frösche, Kröten und Molche, aber auch Insekten zu Hause sind. Bemerkenswert: Auf der vergleichsweise kleinen Fläche von 65 Hektar finden sich 355 Arten von Blütenpflanzen.

ÖPNV: Stadtbahn U83, Straßenbahn 709, Buslinie 725, 733, 738, 781 (Haltestelle: Gerresheim Krankenhaus). Park & Ride Parkplatz: Bergische Landstraße/Gräulinger Straße.

4. Tongruben Früher waren die Lehmhänge in diesem Naturschutzgebiet in Ludenberg wichtige Rohstofflieferanten für die Ziegelproduktion. Ende der 1960er Jahre wurde der Abbau eingestellt, nachdem die Vorkommen aufgebraucht waren. Auch heute noch kann man die ehemalige Abbauwand gut erkennen. Sie schließt sich östlich des Wildparks an. Das rund drei Hektar große Areal steht seit 1989 unter Naturschutz und beherbergt einige seltene Insektenarten, wie Erdbienen.