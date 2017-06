Düsseldorf. Die drei jungen Katzen, die OSD-Mitabeiter am Wochenende in einer Pommestüte in Oberbilk gefunden haben, sind inzwischen ins Düsseldorfer Tierheim gezogen.

Es geht den drei Kätzchen den Umständen entsprechend gut, sie werden auf sechs bis sieben Wochen geschätzt. „Sie fressen selbst, möchten aber zusätzlich von uns mit Milch gefüttert werden“, berichtet Katzenpflegerin Pari Kant. Die Tiere, zwei Katzen und ein Kater, sind allerdings noch sehr ängstlich, wenn Menschen sich ihnen nähern. Frühestens in drei bis vier Wochen können sie vermittelt werden. red