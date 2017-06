Theater-Talk am Montag im Kom(m)ödchen.

Düsseldorf. Der Comedian Heiko Seidel tritt im Rahmen des Gesprächsforums „Das Rote Sofa – Der Theater-Talk“ am Montag, 12. Juni, 19 Uhr, im „Kom(m)ödchen“, Kay-und-Lore-Lorentz-Platz, auf. Frank Labussek moderiert die Veranstaltung. Heiko Seidel ist mit seiner breiten Ausbildung bis ins Clown- und Artistikfach seit 2002 im Kom(m)mödchen-Ensemble tätig.

Zudem ist der TV-erprobte Comedian in den Sparten Parodie und Persiflage sowie in verbaler und körperlicher Komik begabt. Doch nicht nur als Mann für die sicheren Lacher, auch als nuancenreich agierender Schauspieler und Kabarettist soll er im Gespräch porträtiert werden.

Themen sind neben individueller Entwicklung und künstlerischen Erfahrungen der Gäste allgemeine Fragen an das Theater mit seinen Ausdrucksformen, Wirkungsweisen oder aktuellen Problemen. Auch das Publikum hat Gelegenheit, sich am Gespräch zu beteiligen. Karten kosten fünf Euro, Mitglieder des Freundeskreises haben freien Eintritt. Sie können bestellt werden unter Tel. 899 6130 oder per E-Mail: kasse_theatermuseum@duesseldorf.de