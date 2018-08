Andreas Schmitten muss seine prächtige Installation im Bau des Aldo van Eyck abbauen. Die Chefin der Kunstsammlung möchte das Haus ans Land zurückgeben.

Düsseldorf. Das Schmela-Haus, 1971 vom niederländischen Architekten Aldo van Eyck für den Galeristen Alfred Schmela in der Düsseldorfer Altstadt errichtet, gehört seit 2009 zur Kunstsammlung. Zu seinem 100. Geburtstag wird der Galerist ab 24. November in „seinem“ Milieu noch einmal tüchtig gefeiert. Es könnte die letzte Schau in diesem Haus sein, denn Museumschefin Susanne Gaensheimer möchte es wegen der hohen Miet- und Personalkosten abstoßen. Noch ist sein Schicksal nicht besiegelt, aber eines steht schon jetzt fest: Andreas Schmitten, Star der jungen Szene, muss sein Gesamtkunstwerk im Schmela-Haus abbauen. Er hatte dem Geist des Minimalismus die glitzernde Strahlkraft der Moderne implantiert.

Der 38-jährige Meisterschüler von Georg Herold begann seine Karriere mit dem Akademiepreis und der Einladung zur Bildhauer-Ausstellung im K20. Außerdem eröffnete Tony Cragg mit dem jungen Mann seine zweite Halle im Skulpturenpark. 2013 durfte Schmitten auf Einladung der damaligen Kunstsammlungs-Chefin Marion Ackermann das Schmela-Haus umgestalten. Vor kurzem reihte sich Felix Krämer vom Museum Kunstpalast in den Lobgesang für Schmittens Werk ein und schlug ihn für den Hauptpreis der Hans-Purrmann-Stiftung vor. Dennoch bleibt dem Senkrechtstarter unter den Künstlern nichts anderes übrig, als seine „Kunst im Bau“ aus dem Schmela-Haus zu entfernen, zu deponieren oder in Einzelteile zu zerlegen.

„Am besten wäre es, ein Privatmann kauft die Immobilie und hält sie als Privathaus so instand, wie es gedacht war. Die unteren Räume wären als Club mit Tanzfläche ideal geeignet.“

Andreas Schmitten, Künstler

Das Untergeschoss an der Mutter-Ey-Straße, einst Ausstellungsraum mit Podest, hatte Schmitten mit viel Farbe, Leuchten, Vorhangstoffen und Stühlen ästhetisch aufgeladen. Dadurch verschwand die graue Tristesse. Der Künstler spielte jedoch nicht nur den Stil des Architekten Aldo van Eyck gegen seinen eigenen aus, sondern er sah in dem Haus auch etwas von einer großen Spielstätte.

Seiner Meinung nach habe man das Haus bislang fehlinterpretiert, habe nur den Ausdruck der Minimal-Art gesehen. Er sagt: „Wer aber legt schon den Ausstellungsraum in den Keller und beleuchtet ihn, indem er die Glühbirnen einfach in den Beton schraubt? Das Gebäude ist zugleich Spielplatz und Ritterburg. Man geht über viele Treppen hoch, an Balkons vorbei. Aber der letzte Raum im letzten Flur ganz oben ist klitzeklein. Das Schlafzimmer des Ehepaars hat ein Fenster und einen Balkon, den nur eine Person betreten kann. Es ist wie die Zinne auf einer Burg.“