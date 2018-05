Das Auto ist ja längst kein Status-Symbol mehr. Da muss jetzt so’n schicker Hacken-Porsche her. Anfangs noch auf zwei Rädern, womit die Dinger oft schwerer zu bewegen waren als ein störrischer Dackel, der an der Leine zieht. Inzwischen laufen Trolleys auf vier japanischen Flüsterrollen neben einem her wie ein braver Hund und beherrschen dabei sogar elegante 360-Grad-Drehungen.

Es geht aber auch um die inneren Werte. Einige sind von Anfang an reingepackt: rein- und rausknöpfbare Raumtrenner, gepolstertes Laptop-Fach, wasserdichte Wäschebeutel, herausnehmbare Powerbanks fürs Handy. Da wird der Koffer schon fast zum Mobile Home.

Sich ausdenken, was die Leute wohl in ihren Koffern haben

Wenn ich mich Langweile in Warteschlangen am Flughafen, denke ich mir aus, was die Leute wohl in ihren Koffern haben, ähnlich w8ie beim Kinderspiel: „Ich packe meinen Koffer …“ Dabei kommt es auf ein gutes Gedächtnis an. Einer fängt an und sagt, was er in seinen Koffer packt, der Nächste wiederholt den Gegenstand, packt einen dazu, der Nächste packt auf die zwei Teile ein drittes - und so fort. Der Rekord soll bei 150 Sachen liegen.

Ich packe nicht mehr so viel ein. Für rasche Rollenwechsel unterwegs, hab ich inzwischen so meine Kniffe. Der beste ist der Tüchertrick. Damit kann Frau zaubern. Ein großes Tuch kann alles sein: Schultertuch, Schal, langer Wickelrock, kurzes Wickelkleid, Strandrobe, Gürtel oder Haarschmuck. Beim Kapitänsempfang auf einer Kreuzfahrt wurde ich mal nach dem Designer meines bodenlangen Outfits gefragt: Es bestand aus einem einteiligen schulterfreien Badeanzug und einem dramatisch gewickelten großen Tuch.

Kofferkleider aus fließenden Materialien machen (sich) dünn. Leichte Stoffhosen sind tagsüber businesstauglich mit T-Shirt, Blazer und flachen Ballerinas, glamourös abends mit Glitzer-Shirt und hohen Hacken. Mein liebster Reisebegleiter ist und bleibt jedoch Pleats Please, zeitlos elegantes Plissee von Issey Myake. Abends in einem Klecks Shampoo gewaschen, über die Handtuchstange geworfen - morgens alles wieder frisch. Jedes Mal, wenn ich meinen kleinen Trolley packe, überkommt mich die Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht mehr brauche, als was in so einen kleinen Rollkoffer passt. Ok, in zwei: einen für Frühjahr-/Sommer und einen für Herbst/Winter mit dünner Daunenjacke und Kaschmir-Rolli. Beschränkung auf das Wesentliche statt Schrankkoffer für das Überflüssige. Das Leben wäre um so vieles leichter.

Zugegeben, Männer haben’s da ein bisschen schwerer. Es soll ja Zeitgenossen geben, die lassen grundsätzlich Frau oder Freundin packen. Andere schmeißen erst kurz vor dem Abflug einfach alles in den Koffer und würgen ihn dann. Kein Wunder, wenn sie am nächsten Tag beim Termin schlecht ankommen, weil sie so zerknautscht aussehen. Blöd, wenn das ein Vorstellungsgespräch für eine Führungsrolle in einem Unternehmen ist. Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance.