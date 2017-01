Meinung Kommentar: Das kennen wir von früher

Die Saat geht auf. Rassismus und Ausgrenzung sind auch in Düsseldorf wieder salonfähig. Dügida wurde abgewehrt, doch in der Braunzone zwischen Ultrakonservativen, Nationalen und sonstigen Alternativen gedeiht der Hass. Was im Benrather Bad passiert ist, ist schlicht Diskriminierung. Solche Szenen kennen wir von früher. Und wir wissen, was passieren kann, wenn alle zuschauen, anstatt einzuschreiten. Gut, wenn immerhin die Bademeister aufpassen. Denn das ist erst der Anfang.