Nicht nur für Touristen empfiehlt sich der Rundgang „Behind the Scene“ durch Designer-Ateliers

Düsseldorf. Marianna Déri liebt Frieda Kahlo. Mit ihrem strengen Blick prangt die mexikanische Künstlerin auf einem bunten Rock. Das ist der Stoff, mit dem die engagierte Mode-Designerin arbeitet. In ihrer Wohnung an der Kühlwetterstraße. Schwer zu finden? Jetzt nicht mehr, seit Düsseldorf-Tourismus eine Mode-Design-Führung „Behind the Scene“ anbietet, angeregt von der Mode-Desigerin Marion Strehlow. Die Modemacherin wurde dafür bereits mit einem von sechs Urbana-Awards ausgezeichnet, ein Projekt zur Förderung des Städtetourismus in NRW.

Eine Kundin habe ihr Frida-Kahlo-Outfit passend zur Vernissage einer Kunstausstellung in London getragen, freut sich Marianna Déri, der es eine Herzensangelegenheit ist, ihre Mode vom Düsseldorfer Zooviertel raus in die Welt zu tragen. Die junge Ungarin, die seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, ist gelernte Schneiderin und Produktentwicklerin. Die Produktionsmethoden von Billig-Mode in Bangladesh, Indonesien und Indien haben sie so deprimiert, „dass ich alles geschmissen und meine eigenes Label gegründet habe“.

Ziel: gut verarbeitete, bezahlbare Mode anzubieten. Ein Kleid in kleiner Auflage, mal 20, für den Export auch schon mal 300 oder 400 Stück, kostet knapp 300 Euro. Produziert wird es in Essen, teilweise in Polen. Eine Frau über 70 realisiert die Schnitte, ein Zubrot zur Rente, das die alte Dame doppelt glücklich macht. Mariannas Mann, ein Perser, ist „als BWL-er der Zahlen-Mensch“ in dem kleinen Familienunternehmen. Wenn Rechnungen nicht bezahlt werden, kann das auch die Kreativität dämpfen. Im letzten Jahr wollte Marianna beinahe aufgeben: „Am Anfang macht man viel, nicht alles ist gut.“

Déris Stil? „Ich liebe Asien, Südamerika – und Farben“. Die Modelle sind „auf jeden Fall sehr weiblich“. Zu haben direkt im Atelier mit Blick in Baumkronen, in Läden in der Rethel- und der Schwerinstraße, aber auch weiter weg in Zürich oder in den USA.

Tina Miyake arbeitet mit alten Kimonos aus kostbaren Stoffen

Über dem Schaufenster des Laden-Ateliers von Tina Miyake an der trendigen Ackerstraße signalisiert die altmodische Schrift über dem Schaufenster, das hier mal eine Drogerie war. Mode ist ja auch ein Kulturfaktor, für die kreative Asiatin sowieso. Die Mode-Designerin arbeitet mit Teilen aus alten Kimonos. Kostbare Stoffe, die in Japan aber für kleines Geld zu haben sind. Miyake: „Wenn ein Fleck drauf ist, dann wollen die Japaner das nicht mehr, sie denken, da ist jetzt ein böser Geist drin.“ Der kann sich bei ihr dann allerdings in ein Traumkleid verwandeln. Miyakes Kreationen sind oft mehr Objekte und können schon mal vierstellig kosten. Wolle, Baumwolle, Leinen in den schönsten Farben verstrickt die Designerin auf einer Handstrickmaschine – ritsch-ratsch. Ein Arbeitstag pro Teil.