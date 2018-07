Das ist heute in den Kirmes-Zelten losEine Königin regiert die St. Sebastianer

Im Schlösser Zelt steht ab 19.30 Uhr die österreichische Band „Dreirad“ auf der Bühne– die Entdeckung von Schlösser-Geschäftsführer Peter Kapfer.

Gravity-Life heißt es im Heimatstrand der Brauerei Frankenheim. Dazu legt DJ Schalli auf.

Die Kirmes auf einem Blick (PDF / 5,19 MB) Herunterladen

In der Schumacher Scheune gibt es ebenfalls Musik vom Band von DJ Sundance.

Im Schlüssel-Zelt performt die Rock-Pop Band „YouWho“ mit Songs aus den 80er und 90er Jahren sowie den Top-40-Charts.

Im Gulasch-Zelt steht der frühere Füchschen-Zelt-DJ Beat Star Jan Plonka an den Turntables.

Im Uerige „Es wird getanzt und nicht gemixt“ – so lautet das Motto des Abends ab 19 Uhr.

In der Alpenwelt gibt es ab 18 Uhr Alpenrock von den „Würzbuam.“

Noch am Dienstagvormittag hatte Schützenchef Lothar Inden sich gewünscht: „Es wäre mal wieder an der Zeit, dass eine Frau Schützenkönigin wird.“ Am Abend sollte sich dies erfüllen. Denn Kerstin Eichenberg schoss den Vogel ab und wird damit im kommenden Jahr am Kirmessamstag zur neuen Regimentskönigin der St. Sebastianer gekrönt. Sie ist die dritte Königin des Vereins nach Jakobe von Baden (1594) und Petra Arnold (2006). Die 40-Jährige war überglücklich: „Ich habe mir einen Traum erfüllt.“ Seit 18 Jahren ist sie aktive Schützin im Reiterkorps Wilhelm Marx. Mit ihr freuen sich ihr Partner und Tochter Lina (15). Eichenberg lebt im Gurkenland in Eller und arbeitet bei einer Krankenkasse. Schon ihr Vater war Schützenkönig und sie erzählt: „Ich bin im Königsjahr meiner Eltern entstanden.“