Die Lehrerin Eugenia Iliescu ist die dienstälteste Lehrkraft der Stadt: Mit 73 Jahren startet sie nun in das neue Schuljahr am Luisen-Gymnasium.

Düsseldorf. Designer-Kleider in cremigen Farben, halblanger Rock, hohe Hacken und modischer Haarschnitt. Wenn Eugenia Iliescu entspannt lächelnd im Schlenderschritt auf das Lehrerzimmer zusteuert und ihren Schlüssel aus einer exquisiten Tasche herausfischt, traut man seinen Augen kaum. Die Dame, die eher der Empfangs-Chefin eines Fünf-Sterne-Hotels auf der Kö gleicht, ist Lehrerin am Luisen-Gymnasium, in unmittelbarer Nähe zur Prachtmeile. Nicht nur das: Sie unterrichtet auch noch die Angstfächer Mathematik und Physik – und das seit 52 Jahren.

Wenn jetzt (nächste Woche) die Schule wieder beginnt, dürfte Frau Iliescu mit ihren 73 Jahren mal wieder dienstälteste Lehrerin im Land sein. Auf zehn Wochenstunden beläuft sich ihr Deputat. Mathematik und Physik in der sechsten und in der internationalen Klasse. Warum ihre Dienste immer noch gefragt sind? „Mathematik ist an den meisten Schulen Mangelfach.“ Hintergrund: Viele examinierte Mathematiker werden händeringend von Wirtschaft und Industrie gesucht und finden dort gute Positionen. Aber Oberstudienrätin Iliescu, die in den Schulferien einen intensiven Kontakt zu ihren drei Enkelkindern pflegt, liebt nicht nur Mathematik, sondern: „Ich bin Lehrerin aus Leidenschaft“, sagt sie knapp.

Für viele Schüler ist sie der Star, genießt Kultstatus, seit mehreren Generationen. Sie ist streng, würzt das Lernpensum mit Humor und ihrem leicht singenden Balkan-Slang, der a bissel an Operetten erinnert. Sie erklärt mathematische Formeln so lange, bis jeder Schüler sie verstanden hat. „Schreibt das mit!“ fordert sie eine unruhig schnatternde Schülergruppe auf. „Das ist wichtig für die Oberstufe.“ Liebevoll autoritär klingt das. Und gegen Widerworte hat sie nur selten zu kämpfen. Denn bei aller Strenge und geforderten Disziplin, strahlt Eugenia Iliescu eine natürliche Leichtigkeit aus.

1981 wurde sie zum Unterrichten nach Marokko geschickt

Obwohl: Leicht hat sie es – als gebürtige Rumänin mit österreichischen Vorfahren, die in der Ceausescu-Diktatur studiert hatte – gewiss nicht gehabt. Glück hatte sie nur, weil der rumänische Staat sie 1981 nach Casablanca schickte, um dort Mathematik zu unterrichten, da immer weniger Franzosen in der ehemaligen Kolonie Marokko arbeiten wollten. Dort unterrichtete sie Mathe auf Französisch.

1983 kehrten sie, ihr Mann Viorel und ihre Tochter nicht nach Bukarest zurück, sondern gingen als Spätaussiedler nach Deutschland. Zunächst nach Köln, dann ging die Familie im deutschen Auslandsschuldienst nach Istanbul, bevor sie 1995 nach Düsseldorf an das Traditionsgymnasium an der Bastionstraße versetzt wurde. An die Anfänge 1983 erinnert sie sich gut: „Wir hatten dieselben Schwierigkeiten mit der Sprache und so weiter. wie Flüchtlinge heute“, sagt sie. So musste sie sich anfangs die Fachsprache in kurzer Zeit selber beibringen.