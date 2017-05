Viel Lob gab es von den Bezirkspolitikern in Flingern für die Pläne der Bädergesellschaft.

Düsseldorf. Die Freibadsaison hat dank frühsommerlicher Temperaturen endlich Fahrt aufgenommen. Nur in Flingern gucken Badegäste momentan in die Röhre und müssen ausweichen, um sich zu erfrischen: Das Allwetterbad bleibt diese und nächste Saison geschlossen. Im Juli 2019 soll der Betrieb dann wieder aufgenommen werden. Worauf sich die Besucher dann freuen können, verriet Carina Jacobi von der Düsseldorfer Bädergesellschaft nun in der zuständigen Bezirksvertretung 2.

Viele Wünsche und Anregungen aus der gut angenommenen Bürgerbefragung habe man berücksichtigen können, verspricht Carina Jacobi. „Die Verkleinerung des 50-Meter-Beckens von acht auf sechs Bahnen kam zum Beispiel nicht gut an.“

Bädergesellschaft: Es bleibt bei acht Bahnen

Die gute Nachricht jetzt: Es bleibt bei acht Bahnen. Und auch die Überlegungen, den markanten Zehn-Meter-Sprungturm zu entfernen, wurden aufgrund der Bürgerkritik wieder verworfen.

Im überdachten Innenbereich wird es außerdem zwei Therapie- und Nichtschwimmerbecken geben. „Diese können auch abgetrennt werden, so dass hier auch Kurse mit Musik oder Animation abgehalten werden können, ohne dass die übrigen Badegäste gestört werden“, erklärt Carina Jacobi.

Da im umgebauten Bad auch wieder viele Schulklassen Unterricht abhalten werden, wurde die Anzahl der Sammelumkleiden erhöht. „Wir wollen unbedingt vermeiden, dass es sich in den Umkleiden staut. Ein Wechsel der Klassen kann nun also direkt am Becken stattfinden.“

Saisonstart

Wittertung

Kosten Die Freibäder Benrath und Rheinbad starten heute an Christi Himmelfahrt in die Saison. Das Strandbad Lörick steht Schwimmern bereits seit dem 15. Mai zur Verfügung. Heute öffnen alle Freibäder von 9 bis 20 Uhr. Am Freitag ist das Strandbad Lörick von 6 bis 20 Uhr, das Freibad Benrath von 7 bis 20 Uhr und das Rheinbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind die drei Freibäder von 9 bis 20 Uhr zu benutzen. Die Öffnungszeiten aller Freibäder sind witterungsabhängig. Informationen zu den Öffnungszeiten ab kommender Woche erhalten Gäste in der Drei-Tage-Vorhersage über Aushänge und die Homepage der Bädergesellschaft Düsseldorf. Bei schlechtem Wetter öffnet das Strandbad Lörick montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr, das Freibad Benrath von 7 bis 11 Uhr und das Freibad Rheinbad von 8 bis 11 Uhr. Am Wochenende sind alle drei Freibäder bei schlechtem Wetter jewiels immer nur von 9 bis 12 Uhr nutzbar. Erwachsene zahlen in dieser Freibadsaison in allen Bädern 4,60 Euro Eintritt, Kinder drei Euro.

Wie in vielen Bädern üblich, wird es auch in Flingern möglich sein, vergünstigte Eintrittskarten zu kaufen, um lediglich den Außenbereich zu nutzen.

Gesucht wird derweil noch ein Physiotherapeut, der sich in den Praxisräumen mit einer Nutzfläche von knapp 1000 Quadratmetern im Schwimmbad niederlassen will.

Barrierefreiheit ist ein Thema für den Seniorenrat

Etwa 6,5 Millionen Euro kostet der Umbau, der Bauantrag ist gestellt. Ende 2017 sollen die Bauarbeiten beginnen, damit der Betrieb wie geplant im Sommer 2019 wieder aufgenommen werden kann.

Die Bezirkspolitiker loben die vorangeschrittenen Planungen. „Dass es jetzt doch bei den acht Bahnen im 50-Meter-Becken bleibt, freut mich besonders“, lobt Sabine Adamski (Grüne). Auch die Vertreter der anderen Fraktionen gaben positive Rückmeldungen.

Heinz-Werner Meier vom Seniorenrat sorgt sich derweil um fehlende Barrierefreiheit. „Wo bleiben die älteren Herrschaften?“ Carina Jacobi gibt Entwarnung: „Das Thema Barrierefreiheit ist ganz wichtig für uns. Es wird zum Beispiel ausreichend Umkleiden für Menschen mit Handicap geben.“

Spezielle Zeiten fürs Seniorenschwimmen seien bisher allerdings nicht vorgesehen. „Das kann sich aber noch ändern, die Planungen laufen ja noch.“