Saisonstart Die Freibäder Benrath und Rheinbad starten heute an Christi Himmelfahrt in die Saison. Das Strandbad Lörick steht Schwimmern bereits seit dem 15. Mai zur Verfügung. Heute öffnen alle Freibäder von 9 bis 20 Uhr. Am Freitag ist das Strandbad Lörick von 6 bis 20 Uhr, das Freibad Benrath von 7 bis 20 Uhr und das Rheinbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind die drei Freibäder von 9 bis 20 Uhr zu benutzen. Wittertung Die Öffnungszeiten aller Freibäder sind witterungsabhängig. Informationen zu den Öffnungszeiten ab kommender Woche erhalten Gäste in der Drei-Tage-Vorhersage über Aushänge und die Homepage der Bädergesellschaft Düsseldorf. Bei schlechtem Wetter öffnet das Strandbad Lörick montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr, das Freibad Benrath von 7 bis 11 Uhr und das Freibad Rheinbad von 8 bis 11 Uhr. Am Wochenende sind alle drei Freibäder bei schlechtem Wetter jewiels immer nur von 9 bis 12 Uhr nutzbar. kosten Erwachsene zahlen in dieser Freibadsaison in allen Bädern 4,60 Euro Eintritt, Kinder drei Euro.