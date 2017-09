Das Interconti wird zur HofburgKult-Fußballer im Paul-Janes-Stadion

Das Hotel Interconti wird die Hofburg des neuen Prinzenpaares Carsten Gossmann und Yvonne Stegel. Per Handschlag besiegelten Hoteldirektorin Britta Kutz und CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann im Beisein der künftigen Tollitäten eine entsprechende Vereinbarung. Damit avanciert das Luxus-Hotel an der Kö zum zweiten Mal nach der Session 2015/2016 zur Karnevalshochburg. Dabei wäre eigentlich turnusmäßig der Breidenbacher Hof an der Reihe gewesen. „Organisatorisch ist es uns leider nicht möglich, Zimmer zur Verfügung zu stellen“, sagt Direktor Cyrus Heydarian. Für Prinz und Venetia reserviert das Interconti für die Zeit der „tollen Tage“ die Lifestyle Suite mit Spa und eigener Massage- und Beauty-Lounge. Am Samstag 13. Januar, wird das Prinzenpaar einziehen.

Kult-Fußballer im Paul-Janes-Stadion

Wenn Schiedsrichter-Legende Walter Eschweiler, Kult-Reporter Werner Hansch, „Euro-Fighter“ Ingo Anderbrügge, der Ehrenspielführer von Fortuna Düsseldorf, Gerd Zewe und Kult-Polizist „Toto“ Thorsten Heim an einem Feiertag zusammenkommen, kann es nur um eines gehen: sich für den guten Zweck zu engagieren. Am „Tag der Deutschen Einheit“, am 3. Oktober, findet im Paul-Janes-Stadion ab 14 Uhr ein Kleinfeld-Fußballturnier mit der Traditionsmannschaft der heimischen Fortuna Düsseldorf, den Ruhrpotthelden, der Stadt Düsseldorf und dem FC Diabetologie statt. Der FC Diabetologie ist eine Mannschaft, die sich aus Ärzten, Diabetesberatern und Menschen mit Diabetes zusammensetzt und mit öffentlichen Auftritten auf die Volkskrankheit Diabetes aufmerksam macht.