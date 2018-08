In der heutigen Kolumne widmet sich unser Kulturredakteur einem besonderen architektonischen Schatz der Stadt.

Düsseldorf. Schon in meiner Jugend hat mich der so schlank in silbrige Höhen, aber auch gerne düsterste Tiefen voller Geheimnis strebende Jugendstil in seinen Bann gezogen. Ein Name, der mir recht schnell über den Weg lief, war neben Otto Wagner vor allem Joseph Maria Olbrich. Sein Secessionsgebäude. Für jeden Wien-Besucher, der sich Kultur zugewandt fühlt, zählt der Gang zu dieser Kultstätte des österreichischen Jugendstils, die zwischen 1897 und 1898 als Ikone einer neuen jungen Künstlergeneration erbaut wurde, zum guten Ton. Auch ich pilgerte stets fleißig dort hin, wenn mich meine Wege nach Wien führten. Doch allzu lange wusste ich nicht, dass im Grunde vor meiner Haustür, mitten in unserem Düsseldorf ein Gebäude steht, das nicht nur von dem gleichen Baumeister geschaffen wurde, sondern zudem auch noch als sein Opus Magnum und Ultimum, als sein größtes und leider auch letztes Werk gelten muss.

Es ist die Rede vom Kaufhof an der Königsallee. Jenem Kaufhaus, das Leonhard Tietz zwischen 1907 und 1909 inmitten Düsseldorfs errichten ließ. Durch die „Arisierung“ seines Unternehmens kam der neue Name Kaufhof, nach dem Krieg kamen Umbauten, war das Gebäude in seiner Integrität immer noch rekonstruierbar. Der Kauf-Tempel mit seinen schlanken Fensterfronten, seiner majestätischen Grundstruktur, seinem mysteriös anmutenden Gesamtduktus, verlor sein, den Geist des Jugendstil atmendes Innere. Seine Seele.

Sein Schöpfer Oblrich war nach Stationen in Darmstadt, wo er sich architektonisch auf der Mathildenhöhe verewigte nach Düsseldorf gekommen, wo er noch vor der Vollendung des Warenhauses 1908 starb, just vor 110 Jahren. Wie auch Schumann, kam er nach Düsseldorf, um hier Großes zu schaffen, wie Schumann sollte der Aufenthalt am Rhein seine letzte Station werden. Doch das ehemalige Warenhaus Leonhard Tietz, dessen Architektur, auch mit der Bauplastik Johannes Knubels, weit über den Jugendstil hinausweisend dennoch als Krönung dieses Stils gelten kann, scheint nicht den Stellenwert in unserem Bewusstsein zu haben, den es verdient.

Ein Blick in das Innere, auf alten Fotografien, lässt den Atem stocken. Mehr Secession geht wirklich nicht. Doch schienen die Umstände nach dem Krieg eine Rekonstruktion dieses Denkmals europäischer Baukultur von erstem Rang, das sich mit Paris, Wien oder Prag messen könnte, nicht zu erlauben. Wäre das Haus noch ganz intakt, so braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Düsseldorf mit diesem Gebäude in seinem Herzen eine internationale Pilgerstätte für Jugendstil-Freunde wäre.

Vielleicht wird es eines Tages den Willen und das Geld geben, diesem Bau sein Herz wiederzugeben? Auch wenn es Tagträumerei sein mag, träumen darf man!