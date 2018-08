Drei Wochen haben die Teilnehmer der Ferienfreizeit im Südpark eine kleine Stadt errichtet und wie in der großen Welt gelebt. Ein Abschied in Bildern.

Das Düsseldörfchen ist die realistischste Utopie, die man besuchen kann. Das haben wir in den vergangenen drei Wochen eindrucksvoll gelernt. In der Ferienfreizeit im Südpark bauen die rund 350 Kinder eine kleine Stadt und spielen ganz viele Aspekte des Erwachsenen-Lebens nach. Das beginnt mit Utopie und kommt bald der Wirklichkeit sehr nahe.

Die Kinder können ihren Beruf frei wählen und auch jederzeit wechseln. Sie können bei der Bank oder im Rathaus arbeiten, im Autowerk oder auf dem Bauernhof, im Musiktheater oder was mit Medien machen. Auf ihren Karten werden die Arbeitszeiten eingetragen und in die Währung des Ortes, den Düssel-Euro, umgerechnet. Ihr Geld können die Kinder bei der Bank holen. Die Summe wird vom Konto ihres Betriebes abgezogen - und führt bisweilen schon mal zur Pleite. Die Kinder müssen nicht arbeiten, die Grundversorgung ist gesichert. Aber wer auf dem Markt etwas kaufen, eine Zeitung („Nüsseldörfchen“) abonnieren oder gar eine Seifenkiste oder eine Hütte will, der braucht ein Einkommen.

Da der Kontostand bei „Düssel-Safe“ zu Beginn der drei Wochen natürlich noch überschaubar ist, kann man alleine kein Eigenheim finanzieren. Also finden sich Wohngemeinschaften, die im Rathaus einen Bauantrag stellen, ein Grundstück zugewiesen bekommen und mit den Betreuern vom Bauhof die Hütten (später mit oberer Etage) errichten. Wer mehr als Holz-Optik möchte, beauftragt die Anstreicherei, die tolle Arbeit leistet, aber auch Düssel-Euro verlangt. Wer ein Haus hat, kann daraus auch mitgebrachte Sachen verkaufen – wenn er denn Zoll bezahlt. Darauf achten die Mitarbeiter des Rathauses.

Die Verwaltung ist auch auf Geld angewiesen, weil sie Pflichten hat und Veranstaltungen ausrichtet. Also können die Politiker, die im Düsseldörfchen in den Wahlkampf ziehen, keine Null-Steuer-Politik versprechen. Sie müssen mit klugen Konzepten ihre Stimmen erkämpfen. Die Wähler wiederum erleben mitunter, dass diejenigen, die ihnen sympathisch waren, in der Praxis schnell an Gunst verlieren. Es ist eben eine realistische Utopie.