Mehr als 3200 Frauen und Männer machten 2016 bei der Aktion „Sport im Park“ mit. Und es werden in der dritten Saison bestimmt noch viel mehr. Denn von Mai bis Oktober ist das nun erstmals in allen zehn Stadtbezirken möglich. Kostenlos und unverbindlich. Wer Zeit hat, kann sogar an jedem Tag der Woche an einem Kurs teilnehmen, der von Profis geleitet wird. Doch das allein ist nicht entscheidend.

Das Projekt setzt auf Spaß, Bewegung und Begegnung in vielen öffentlichen Parks. Und das für alle Altersklassen. Es ist wirklich ein bereicherndes und für alle Seiten sehr günstiges Freizeitangebot in der Großstadt.