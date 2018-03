Ob Netzer, Beckenbauer oder Müller: Auf die ZDF-Torwand haben sie alle schon geschossen. Am Samstagabend versucht Saban Ferati als Herausforderer, drei Bälle unten rechts und drei oben links zu versenken. Der 28-jährige TuRU-Stürmer gewann beim Voting im Internet mit dem Tor, das er im Februar beim Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen erzielte. Mit einem Ergebnis von 90 Prozent wurde der Düsseldorfer, der in der Dortmunder U19-Mannschaft einst mit Nationalspieler Mario Götze zusammengespielt hat, als Torwand-Schütze nominiert. „Ich hatte gedacht, ich hätte keine Chance. Aber meine Teamkollegen haben fleißig gevotet“, freut sich der Stürmer. Allerdings ist sein Treffer auch eine Augenweide. Ferati nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an und haut das Leder dann ins linke Eck. Erzielt hat er das Tor am 17. Februar in der 35. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende reichte es aber nicht. Im Elfmeterschießen setzten sich die favorisierten Essener durch.

Natürlich hat sich Ferati für seinen großen Auftritt an der Torwand einiges vorgenommen, bleibt aber bescheiden: „Wenn ich einmal treffe, wäre ich schon happy.“ Ganz leer ausgehen will der 28-Jährige nicht: „Sonst muss ich mir in der Kabine was anhören.“ Zuzutrauen ist dem stämmigen Düsseldorfer einiges, gilt er doch in Tornähe als unberechenbar. Wer sein prominenter Gegner ist, steht noch nicht fest.