Vielerorts waren die Düsseldorfer Geschenke-Schränke Vandalen zum Opfer gefallen, aber auch Drogendealer hatten sie als Ablage entdeckt. Jetzt gibt es stadtweit nur noch eine Handvoll.

Düsseldorf. 2012 gehörte Dirk Jehle zu den Initiatoren, die Spenden sammelten, um eine Givebox auf dem Kirchplatz neben der katholischen Kirche St. Peter aufzustellen. „Am Anfang lief das toll, wir haben die Regale im Wochenrhythmus kontrolliert, das Konzept funktionierte. Deshalb ließ sich die ehrenamtliche Gruppe auch nicht entmutigen, als der Geschenke-Schrank schon 2013 in Flammen aufging. Eine neue Givebox wurde aufgebaut. Doch irgendwie lief es nicht mehr rund am Kirchplatz. Der Ort an dem jeder etwas Nützliches oder Schönes abgeben oder nehmen konnte, veränderte sich. Jehle: „Der Schrank musste täglich kontrolliert werden. Er wurde vermüllt, an noch funktionierenden Elektrogeräten wurden Kupferkabel abgeknipst, Leute legten Lebensmittel hinein, das zog die Ratten an.“ Die Folge: Die Givebox wurde jetzt abgebaut. Und nicht nur diese.

Wer kümmert sich um den Tauschschrank am Fürstenplatz?

Bei Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund häufen sich die Beschwerden. Sie kommen von Anwohnern oder vom Gartenamt. Deshalb stimmte er dem Abbau am Kirchplatz zu. Auch die Givebox am Lessingplatz wurde Anfang des Monats entfernt. Das tat Siegesmud sehr leid, hatte er doch Spenden für den Aufbau gesammelt. Doch es gab ein großes Problem: „In der Givebox wurden Drogen versteckt, sie war ein Standort für Dealer“, berichtet er.

Durchwühlt hinterlassen: der inzwischen abgebaute Schrank an der Heyestraße.

Aktuell versucht er wenigstens die Givebox am Fürstenplatz zu erhalten. Doch auch dieser Standort neben dem Brunnen ist selten im besten Zustand. Anwohner berichten, dass immer wieder Sachen ins Wasser geworfen werden. Das Gartenamt mahnt den Müll an. Marko Siegesmund sucht deshalb verantwortliche Bürger, „die mit der Stadt einen Nutzungsvertrag abschließen.“ Der sei kostenlos. Der Bezirksbürgermeister verweist auf eine funktionierenden Givebox am S-Bahnhof in Oberbilk. „Da gibt es eine Gruppe, die sich kümmert.“

Gekümmert um die Giveboxen hat sich über Jahre Hildegard Düsing-Krems. Sie war ab 2011 die Initiatorin von 14 Düsseldorfer Giveboxen, so auch der Premiere am Hermannplatz in Flingern, dann der Standorte an der Heyestraße in Gerresheim und am Gertrudisplatz in Eller. Sie alle gibt es nicht mehr. Vandalismus, Brände, Vermüllung – überall die selben Probleme. Hildegard Düsing-Krems sagt: „Anfangs waren die Giveboxen eine Erfolgsgeschichte.“ Sie habe Menschen getroffen, die sich über die kostenlose Winterbekleidung gefreut haben, weil sie sich diese nicht selber leisten konnten.

Am Hellweg in Flingern brannte die Givebox im Januar 2016 nieder.

„Hochmotiviert“ habe sie damals die Standorte betreut. Sie sammelte mindestens 50 Mal den Sperrmüll wieder ein, den andere neben den Schrank abgestellt hatten, entsorgte ihn auf eigene Kosten. Düsing-Krems erlebte aggressive Anrufer, die sich über die Vermüllung aufregten. „Eine funktionierende Givebox braucht 20 ehrenamtliche Leute, die sich kümmern.“ Sie tut es seit zwei Jahren nicht mehr. Da es sie aber „fertig macht“, wenn funktionierende Dinge einfach weggeschmissen werden, bringt sie nun ihre Sachen an kirchliche Sachspendenlager.

Eine andere Konsequenz zieht Pfarrer Jörg Jerzembeck-Kuhlmann in Heerdt. Anfang Juni brannte die Tauschbox am Nikolaus-Knopp-Platz nieder. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt er. Bei der Jugendberufshilfe sei ein neuer Schrank bestellt. Er hofft, dass er Ende September steht.